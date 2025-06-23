Предстоящая в Казахстане амнистия в честь 30-летия Конституции затронет свыше 15 тысяч осужденных. Об это сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Выступая на на расширенной коллегии правоохранительных органов, Глава государства заявил о необходимости принять меры для совершенствования уголовно-исполнительной системы.

"Три года назад состоялся общенациональный референдум, на котором большинство граждан поддержало поправки в Конституцию. В результате реформы было кардинально переформатировано политическое устройство страны. Масштабные изменения затронули и систему защиты прав человека. Создан Конституционный суд. Получил конституционный статус и расширенные компетенции уполномоченный по правам человека. Окончательно отменена смертная казнь. Это в полной мере отвечает гуманистическому духу нашей Конституции, которая провозглашает человека, его жизнь, права и свободы высшими ценностями", - отметил Президент.

Глава государства напомнил, что в этом году мы празднуем 30-летие Основного закона.

"В связи с историческим юбилеем правоохранительные структуры, депутаты и правозащитники выступали с инициативами о проведении амнистии осужденных. Соответствующий закон был рассмотрен Парламентом и подписан мною. Предстоящая амнистия затронет свыше 15 тысяч осужденных. Около двух тысяч из них вернутся из мест лишения свободы, остальным сократят сроки наказания. Речь идет о лицах, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, в первую очередь, из социально уязвимых категорий: женщинах с детьми, пожилых, несовершеннолетних и других гражданах. Это большой шаг навстречу оступившимся людям, призванный помочь им быстрее вернуться в общество. Говоря словами аль-Фараби, милосердие – неотъемлемое качество добродетельного народа", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента Казахстана, данный акт показывает, что государство не отворачивается от человека, нарушившего закон, а помогает ему встать на путь исправления.

"Таким образом, в справедливом обществе суд должен быть и справедливым, и гуманным. В то же время надо понимать, что амнистия – это разовая мера, а не системное решение. Сегодня назрела необходимость в серьезном реформировании уголовно-исполнительной системы. Она должна быть направлена на перевоспитание осужденных, а не просто их изоляцию от общества. Следует внедрять прогрессивные подходы, стимулирующие их к соблюдению ценностей Закона и Порядка и реинтеграции в общество", - подчеркнул Глава государства.

Президент Казахстана привел пример, когда в некоторых странах отбывающие наказание лица могут получить так называемые "кредиты на сокращение сроков заключения", если они не имеют нареканий, проходят обучение, участвуют в спортивных и культурных мероприятиях. Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с Генеральной прокуратурой детально проработать данный вопрос, изучив передовой зарубежный опыт и задействовав отечественных экспертов.

Другим эффективным способом подготовки осужденных к полноценной жизни на свободе Касым-Жомарт Токаев назвал их трудовую занятость. Здесь, по словам Президента, также есть проблемы, требующие конкретных решений.

"Пользуясь случаем, хочу призвать наших бизнесменов рассмотреть возможность открытия различных производств при учреждениях уголовно-исполнительной системы. Такое взаимовыгодное партнерство широко распространено за рубежом. Заработанные деньги позволят осужденному встать на ноги после освобождения, а полученные навыки – найти достойную работу. В целом, бизнесу нужно внимательно присмотреться к существующим возможностям разнопланового сотрудничества с уголовно-исполнительной системой. Например, одна из крупнейших компаний страны за счет собственных средств строит в Алматы современное воспитательное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей. Правительству нужно масштабировать данный подход и привлечь другие компании", - отметил Глава государства.

Совершенствование уголовной политики смещает акцент в сторону наказаний, не связанных с лишением свободы, в результате чего кратно возрастает нагрузка на службу пробации. В связи с этим Президент поручил акимам регионов изучить возможность поэтапного улучшения социальной поддержки сотрудников этой службы, а также заняться укреплением ее материально-технической базы. При этом необходимо активно внедрять различные цифровые решения, позволяющие эффективно проводить пробационный контроль.

"В целом, мы должны бороться не с последствиями, а причинами. Нужно отходить от карательного характера уголовно-исполнительной системы. Неверно пытаться подавить лиц, совершивших ошибку и оказавшихся в местах заключения. Мы должны помочь такому человеку встать на путь исправления. Мы все сплоченно строим цивилизованное, передовое и справедливое общество. Справедливость и закона, и суда – это наш незыблемый принцип", - подчеркнул Президент.