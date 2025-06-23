Теперь автобусный маршрут №120, следующий из Костаная в Рудный, будет начинать свое движение на автовокзале в одном городе и завершать на автовокзале в другом. Об изменениях в движении популярного автобуса сообщила пресс-служба акимата Костаная.

Фото из архива "НГ"

Изменения в схему движения вступят в силу с 1 июля 2025 года. Кроме того, с этого же дня изменится график движения автобусов: интервал между рейсами сократят с 50 до 30 минут, что позволит увеличить частоту отправлений.

- Эти меры направлены на оптимизацию затрат и повышение рентабельности перевозчика, чтобы не допустить закрытия маршрута и обеспечить стабильное транспортное сообщение между городами Костанай и Рудный, - отметили в акимате.