Схему движения маршрута № 120 Костанай - Рудный изменят: он перестанет ездить по городу
23 июня 2025, 15:28 | ЖКХ
Теперь автобусный маршрут №120, следующий из Костаная в Рудный, будет начинать свое движение на автовокзале в одном городе и завершать на автовокзале в другом. Об изменениях в движении популярного автобуса сообщила пресс-служба акимата Костаная.
Фото из архива "НГ"
Изменения в схему движения вступят в силу с 1 июля 2025 года. Кроме того, с этого же дня изменится график движения автобусов: интервал между рейсами сократят с 50 до 30 минут, что позволит увеличить частоту отправлений.
- Эти меры направлены на оптимизацию затрат и повышение рентабельности перевозчика, чтобы не допустить закрытия маршрута и обеспечить стабильное транспортное сообщение между городами Костанай и Рудный, - отметили в акимате.
Последние новости
23.06.25 16:05 Visa и Halyk объявляют о старте приема заявок для участия в четвертой волне She’s Next
23.06.25 14:47 Отказ психбольницы в госпитализации Ивана Степанова привел к убийству - такой вывод сделала судья в Костанае
23.06.25 13:42 "Вы же понимаете: если разгорится, никто его не потушит" - Пожары на мусорном полигоне вновь прокомментировал аким Костаная
23.06.25 12:39 "Я хочу сказать вам спасибо" - Как убийца несовершеннолетнего сына своей сожительницы отреагировал на приговор в суде Костаная?
23.06.25 10:32 В Рудном из окна снова выпал ребенок
23.06.25 09:10 Раз ноги нам пока еще не отменили... - В областном центре много улиц, где тротуары не то, что плохие, их просто нет
22.06.25 17:25 Проект «Ищу дом»: На контакт идут, но осторожно
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.