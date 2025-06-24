Вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, что в проекте нового Налогового кодекса предусмотрено освобождение от обязательной подачи декларации физлиц, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В кулуарах Сената Биржанов напомнил, что форма № 250 - так называемая входная декларация - сдается один раз и повторно представлять ее не нужно.

"Сдается только 270-я форма - до 15 сентября, если в течение года были изменения или приобретения", - пояснил он.

По словам вице-министра, 87 процентов всех покупок в Казахстане совершаются безналичным путем, что позволяет налоговым органам получать всю необходимую информацию автоматически.

"Поэтому было принято решение: физические лица, которые самостоятельно не исчисляют налоги, будут освобождены от декларирования. Потому что за них налоговые обязательства исполняет работодатель, агент. Мы и так получаем отчетность по каждому работнику, храним эти данные. Если кто-то не сдал декларацию, мы это видим. Нет необходимости заставлять эти 8 миллионов человек сдавать отчетность", - заключил вице-министр.