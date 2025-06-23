В Галле (Германия) завершился турнир по теннису среди мужчин «Terra Wortmann Open» из серии ATP 500, в котором принял участие Александр БУБЛИК, являющийся первой ракеткой Казахстана среди мужчин и занимающий 45-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Александр Бублик с кубком турнира ATP 500 «Terra Wortmann Open» / Фото ktf.kz

В первом круге казахстанец встретился с 40-м номером мирового рейтинга Александром Мюллером из Франции и одержал победу в двух партиях - 6:4 и 6:4.

Во втором круге (1/8 финала) соперником Бублика стал первая ракетка мира Янник Синнер из Италии. Месяцем ранее теннисисты встречались в четвертьфинале «Ролан Гарроса» - Открытого чемпионата Франции, и Бублик, впервые игравший на такой стадии турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, уступил тогда со счетом 1:6, 5:7, 0:6.

В Галле казахстанский теннисист взял реванш за поражение во Франции, обыграв первую ракетку мира в трех партиях - 3:6, 6:3, 6:4. Эта победа стала для Бублика второй в карьере над Синнером и 13-й над представителями первой десятки рейтинга АТР. Четыре из них он одержал в этом сезоне - до Синнера Бублику проиграли: Андрей Рублев из России (в Мадриде), Алекс де Минор из Австралии и Джек Дрейпер из Великобритании (оба - на «Ролан Гаррос»).

В четвертьфинале соревнований Александр Бублик сыграл с Томашем Махачем из Чехии, также опережавшим казахстанца в рейтинге АТР, занимая 23-е место. И вновь наш спортсмен оказался сильнее - 7:6 (7:2), 6:3.

Поединок за выход в финал Бублик провел с российским теннисистом Кареном Хачановым (22-е место рейтинга ATP) и одержал волевую победу со счетом 4:6, 7:5 (7:5), 6:4. Это была вторая очная встреча теннисистов на профессиональном уровне и счет в противостоянии стал равным - 1:1.

Соперником Александра Бублика в финальном матче стал еще один российский теннисист Даниил Медведев (11-е место в мире), который в другом полуфинале турнира оказался сильнее третьей ракетки мира представителя Германии Александра Зверева.

В матче, ставшим настоящим украшением турнира, Бублик переиграл Медведева в двух партиях - 6:3, 7:6 (7:4). Эта победа казахстанца стала уже второй на турнире в Галле - два года назад казахстанец выиграл здесь, взяв верх в финале над другим представителем России - Андреем Рублевым.

Для Бублика это первая победа в сезоне 2025 года и пятый титул ATP в карьере.

- На самом деле, выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и титул в Галле - это даже не входило в мои лучшие ожидания на столь короткий период. Это настоящее возрождение моей карьеры, - сказал после победы Александр Бублик, который вернется в топ-30 мирового рейтинга по итогам турнира категории ATP-500 в Галле.