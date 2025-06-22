Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сделала заявление о беспилотниках, замеченных на территории Казахстана, передает NUR.KZ.

Неизвестный летательный аппарат, обнаруженный в Мангистау 19 июня / Фото lada.kz

В МИД России заявили, что 19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов над территорией Западно-Казахстанской области. В России заявили, что речь идет об украинских БПЛА с "целью захода на территорию РФ".

"Решительно осуждаем такие действия в отношении нашего союзника и члена ОДКБ. Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на подобные провокации, должным образом отреагировать на такие выходки. Случившееся в очередной раз доказывает необходимость укрепления мер коллективной безопасности в рамках ОДКБ", - сказано в заявлении Захаровой.

Напомним, несколько дней назад около пограничной железнодорожной станции Болашак в Мангистауской области местные жители обнаружили объект, внешне похожий на беспилотник, полиция начала проверку.

В феврале этого года на территории села Уялы Бокейординского района ЗКО был найден неизвестный летательный объект, по фото схожий с разведывательным БПЛА.

Позже, 18 марта, жители поселка Атамекен Таскалинского района сообщили об обнаружении объекта, похожего на беспилотник. На место выехали саперы из Уральска и сотрудники РОП. В полиции также сообщили о начатой проверке по факту обнаружения БПЛА.

И 25 марта еще один похожий на беспилотник объект обнаружили в ЗКО. В полиции области сообщили, что ведомство совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Жанибекском районе.