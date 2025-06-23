В Костанае ежегодно увеличивается поток автотранспорта. Это триггерная тема для городской власти, которая озабочена тем, как разгрузить запруженные автомобилями улицы, за счет чего расширять проезжую часть, где обустроить правоповоротные съезды. На этом фоне как-то блекнет судьба пешеходов, которые являются равноправными участниками дорожного движения. И у них должны быть свои зоны безопасности - тротуары. Однако любому, кто решит пройтись по Костанаю пешком, быстро станет ясно, что с безопасностью и удобством передвижения на своих двоих в городе просто беда.

Ходить таким образом, рядом с машинами, в Костанае привычно / Фото Ирины КУЗИЧКИНОЙ

Вниз по Пушкина

Кстати, пешком горожане сегодня ходят. И немало. Даже те, кто имеет автомобили, время от времени желают ноги размять. Кроме того, кто-то не мыслит вечер после работы без традиционной прогулки, кто-то регулярно ходит со скандинавскими палками за здоровьем, кто-то в заботах о подтянутой фигуре накручивает ежедневные 10 000 шагов. Парков в городе немного. Так что маршруты народ прокладывает где только можно, в том числе и по тротуарам. Ну и насущных необходимостей никто не отменял: сбегать в ближайший магазин, добраться до детсада или парикмахерской. Дойдем туда по тротуарам?

На улице Пушкина пешеходы должны ходить по аллее, вдоль дороги тротуаров нет / Фото Галины КАТКОВОЙ

Если речь об улице Пушкина, то нет. По крайней мере, если стартуете от перекрестка с проспектом Абая. Переходите его и у магазина «Ковровый дом» придется остановиться в замешательстве. Дальше, если двигаться к Тоболу, тротуара нет вообще. Да, там дорога с односторонним движением. Но разве это повод игнорировать пешеходную тропу?

Частные дома давно и спокойно заняли участки, где могли бы безопасно передвигаться пешеходы / Фото Галины КАТКОВОЙ

Идти вы должны по аллее, которая разделяет две нитки дороги. По обе стороны, если что, стоят жилые дома, к которым надо подходить через проезжую часть. Верх заботы о безопасности пешеходов - «зебра», которая, ведет от двора пятиэтажки в аллею. Зимой, кстати, ситуация ухудшается, так как аллею задувает, а на дорогах скользко.

Переходим на той же улице на дорогу, которая ведет со стороны Тобола к медицинскому центру «Стомед», - тротуара тоже нет. Стоят частные дома, около них параллельно проезжей части - аккуратные газоны, деревья большие, давно посаженные. Как до такого положения дело дошло, пожалуй, иллюстрирует громадный дом (ул. Пушкина, 50), стоящий на перекрестке. Около него шикарные ели, березы, забор из кованой узорной решетки. И вся эта красота спокойно «заступила» более, чем на два метра на общественную территорию. Так и стоит вызывающим углом на газоне.

Между красными линиями

Вообще, есть какая-то ирония судьбы в том, что именно улица, на которой стоит и акимат Костаная, стала средоточием нарушений городской застройки. А уж они, эти нарушения, повлекли за собой «осложнения» в дорожно-пешеходной инфраструктуре.

Вдоль дома по Каирбекова, 98/1 «А» - дороги узкие, тротуары не предполагаются / Фото Галины КАТКОВОЙ

Еще один знаковый пример - дом или дома, окруженные общим забором и тянущиеся на целый квартал в середине улицы Пушкина. Там, где таким постройкам размещаться было никак нельзя: на месте аллеи, разделяющей две дороги с односторонним движением. У этого монстра за глухим забором из профлиста два адреса: Каирбекова, 98/ 1 «А» с как бы фасада и Каирбекова, 98/1 «Б» с противоположной стороны.

Помню, -надцать лет назад скандалы по поводу этого строительства. Владельцем недвижимости называли одного из акимов районов и его родственника. Горожане возмущались, дескать, как это вписать такого гиганта посреди улицы и поперек всех правил градостроительства. А местная архитектура заявила, что нарушений нет, ибо стоять он будет... между красными линиями застройки на участке ул. Пушкина от Каирбекова до Сьянова.

Ну и стоит. А по обе стороны от него дорожный пейзаж напоминает депрессивную деревню. Естественно, ни о каких тротуарах речи нет. Старый асфальт, грязноватые, в бурьянах обочины. Хозяева домов заботятся о безопасности передвижения людей и машин всяк по-своему. Один поставил около своего забора какую-то тяжелую бетонную штуковину, чтобы машины держались подальше. В двух местах около дворов замечены «лежачие полицейские» будто в самодельном исполнении.

Областной центр, елки-палки. 2025 год.

Устремления новые, привычки старые

Гуляем дальше по улице Сьянова, где сейчас в разгаре завершение реконструкции и где тротуары пока что строят. Добираемся до улицы Толстого, где в последние годы частный сектор активно разбавляется строительством многоэтажных домов. Новые устремления в градостроительстве вроде бы должны перебить старые привычки, в том числе пунктирное существование тротуаров - они, например, на участке от ул. Сьянова до ул. Алтынсарина битые-перебитые, асфальт на них то есть, то нет.

На ул. Толстого тротуар разбитый, к тому же кое-где его вообще нет / Фото Галины КАТКОВОЙ

В середине этой улицы есть аллея, тоже очень старая и неважно ухоженная. Из нее в интересах владельцев машин еще и изъяты участки земли под парковки. И не мудрено. Рядом стоят две относительно новые многоэтажки по адресам ул. Толстого, 25 и ул. Толстого, 27. У них общий двор. Узкий, с небольшой детской площадкой, ни одного дерева не посажено, ни одной клумбы не разбито. Да там в общем с зелеными насаждениями и не разгуляешься. И нет внутридворовой парковки. Машины выстроились в ряд вдоль подъездов. Ясно, что часть из них владельцы ставят за пределами двора. Вопрос к властям, как могли на таком земельном участке разрешить втиснуть целых два многоэтажных дома, что за супергибкая у нас разрешительная система.

Около новой многоэтажки, там, где должен быть тротуар, так паркуются машины / Фото Галины КАТКОВОЙ

Продолжим о старых привычках: около дома по Толстого, 27, в той части, где он выходит на ул. Толстого и где по всем нормам должен быть тротуар, его нет, а на заасфальтированном пятачке люди без стеснения паркуют машины.

По пешеходному бездорожью

В подготовке этого репортажа «НГ» помогала жительница Костаная Ирина КУЗИЧКИНА. Она как раз из тех, кто ради здоровья и красоты энергично и помногу ходит пешком, каждый раз выбирая себе для шаговых тренировок разные маршруты. Чтобы не скучно было. Недавно призналась, что после пеших походов по областному центру не только ноги устают, но и спина ноет, ибо ходить по неудобьям - тот еще спорт.

На ул. Ю. Журавлевой спуск с бульвара ведет на проезжую часть / Фото Ирины КУЗИЧКИНОЙ

Один из недавних ее маршрутов пролегал от Майлина, 2/3 до Наримановской, 54, где располагается медцентр «Жемчужина».

Тротуар упирается в газон вдоль парковки «Автодома», дальше идти до Баймагамбетова надо по проезжей части / Фото Ирины КУЗИЧКИНОЙ

- Шла так: по улицам Майлина - Аль-Фараби - Чехова - Дощанова - 1 Мая - Ю. Журавлевой. И вот на Журавлевой, где есть пешеходная зона бульварного типа, тротуар-спуск с нее ведет в никуда. Точнее, упирается в проезжую часть. То есть пешеходу предлагается идти прямо там, где ездит транспорт. Как хочется, видимо, - таким комментарием сопроводила Ирина свои путевые фото. - Повернула налево на ул. Ю. Журавлевой - по направлению к ул. Баймагамбетова. Иду по бульварчику. Он прерывается проезжей частью. Снова без «зебры». А следующая часть тротуара упирается в газон, который тянется вдоль парковки «Автодома». Мне надо бы направо - там тротуара нет. Иду. Мне же нужно. И не мне одной. Замечаю впереди себя мужчину, который двигается тем же курсом к улице Баймагамбетова по этому пешеходному «бездорожью».

Выход на Баймагамбетова - без тротуара не окраины, а центр города / Фото Ирины КУЗИЧКИНОЙ

Впечатления от других походов Ирины в ближайшие несколько дней, подкрепленные фото, примерно такие же. Цитируем:

Участок ул. Наримановской, где тротуара просто нет / Фото Ирины КУЗИЧКИНОЙ

- Тротуаров на улице Наримановской в границах Баймагамбетова - Алтынсарина нет. Пешеходы вынуждены идти по краю проезжей части.

Улица Садовая - вполне есть место, чтобы обустроить тротуары / Фото Ирины КУЗИЧКИНОЙ

- Шла по улице Садовой, недалеко от магазина, где рядом установлена копия Байтерека, это район военного городка, Садовая 73-75. Тротуары тут вообще не предусмотрены.

- Такая же история с отсутствием тротуаров в частном секторе по ул. Рудненской в границах улиц Комарова - Чернышевского. И по улице Новой от ул. Л. Беды до Комарова.

Видят ли проблему?

От себя добавим еще один адрес, о котором «НГ» не раз писала. На улице Сибирской (угол Садовой) располагается школа для одаренных детей «Озат». Тротуаров на Сибирской, где жилая застройка частная, нет. И не было. С автобусной остановки на улице Баймагамбетова школьники ходят на занятия по проезжей части. Осенью и весной там асфальт вечно в грязи. Зимой хозяева домов складывают перед ними горы снега, дорога к знаниям сужается и становится еще опаснее.

На улице Арыстанбекова два года назад сделали тротуар / Фото Галины КАТКОВОЙ

Честно говоря, участки перед заборами частных домов на Сибирской довольно большие. Есть место, где обустроить тротуары. Просто почему-то исполнительную власть ситуация не очень волнует. Хотя обратные примеры существуют. Например, на улице Арыстанбекова, на участке в окрестностях католического храма, тротуара не было. Года два назад его сделали.

«НГ» подготовила запрос акимату Костаная. Спрашиваем, есть ли в городе карта с указанием улиц, где отсутствуют тротуары, будет ли вестись планомерная работа по созданию тротуарной сети в областном центре. А то впору редакции к акции «Народный гаишник», которая быстро стала популярной, добавлять акцию «Народный пешеход», указывая локации, где тротуаров нет вообще или они в плохом состоянии.