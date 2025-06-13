Об этом говорили сегодня, 13 июня, на совместном заседании постоянных комиссий областного маслихата. Общественные слушания по переименованию трех улиц и парка состоялись в июне 2023 года и депутаты городского маслихата поддержали эту инициативу большинством голосов. Но тогда решение не довели до логического конца из-за республиканского моратория, который останавливал всю работу по переименованию.

Речь о переименовании ул. Уральской в Шакшак Жанибека, ул. Дзержинского в Сагадата Нурмаганбетова (первый министр обороны РК), ул. Железнодорожной в Бертрана Рубинштейна (почетный железнодорожник СССР, первый начальник Кустанайского отделения железной дороги с 1966-го по 1993 гг.). Также предлагается присвоить парку на ул. Гашека наименование "Улы Дала".

Заместитель руководителя управления культуры Костанайской области Мэлс АБДРАХМАНОВ ссылался в своем выступлении на заявления президента Токаева на заседании Национального курултая в марте 2025 года. Тогда глава государства подчеркнул, что по его инициативе начата большая работа по "наведению порядка в сфере ономастики".

Депутаты областного маслихата проголосовали вынести этот вопрос на сессию, которая состоится 16 июня. Единственный вопрос задала депутат Александра СЕРГАЗИНОВА. Она поинтересовалась судьбой ул. Урицкого, которую в 2023 годупланировали переименовать в ул. Самата Бакирова (заслуженный юрист Казахстана, начальник УВД Костанайской области с 1974-го по 1990 гг.)

- Вопрос по ул. Урицкого рассматривали в маслихате города, но вместе с тем у нас есть "Список исторических личностей", который раньше обновлялся каждые три года, а теперь каждые два, - ответил Абдрахманов. - Самата Бакирова в этом списке нет, поэтому республиканская комиссия пока не дает переименовать эту улицу. В этом году, наверное, будем обновлять список. Это наверное через областную ономастическую комиссию будет проходить.

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