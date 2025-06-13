Детали опубликованы в Telegram-канале компании.

"Информируем клиентов об изменениях в маршруте некоторых регулярных и чартерных рейсов Air Astana и FlyArystan в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Ирака. Рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху и Медину будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана и Ирака", - говорится в сообщении перевозчика.

Компания также попросила пассажиров проверять статус рейсов, так как возможны изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения.

Напомним, утром 13 июня Израиль нанес массированный авиаудар по Ирану.

Иран уже пообещал жесткий ответ на атаки Израиля.

Позднее стало известно, что Иран запустил по Израилю более 100 беспилотников.

Посольство Казахстана в Израиле обратилось к соотечественникам на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Для граждан Казахстана в Израиле открыты линии экстренной связи посольства:

+972 (3) 503 78 85 (дежурный)

+972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp)

+972 55 273 38 13 (мобильный, WhatsApp)

+7 700 111 31 96 (WhatsApp)