Кота британской породы с такой кличкой на одной из улиц города нашла неравнодушная жительница Костаная Наталья.

Лео подойдет дом, где есть опыт общения с кошками /Фото предоставлено Натальей

- Лео уже 3 года. Он кастрирован, привит, регулярно обрабатывается от паразитов, - рассказала девушка. - У котика замечательный характер: очень ласковый, контактный, любит внимание, урчит, как моторчик. Лоток знает на отлично.

Лео питается натуральной пищей, ценит уют и спокойствие, а также любит хорошо проводить время рядом с человеком.

- Важно отметить, что мы ищем ему семью без маленьких детей и без большого количества других животных. Максимум - одна кошечка или кот не старше 3 лет, - уточняет Наталья. - Коту идеально подойдет дом, где уже есть опыт общения с британцами или вообще с кошками. Пусть у этого пушистого джентльмена будет по-настоящему теплый дом!

Если вы чувствуете, что сможете подарить ему любовь, заботу и комфорт (или хотите забрать других бездомных животных, которые находятся у Натальи), звоните или пишите ей в WhatsApp по номеру +7-777-240-74-02.