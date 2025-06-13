У исполнительной власти города есть идея. «Мы должны модернизировать Сити-центр, он устарел», - заявил на аппаратном совещании 9 июня аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. И предложил отделу архитектуры, не откладывая дело в долгий ящик, в 2025 году разработать проект преобразования пространства между крупными коммерческими объектами: ТРЦ MART, ЦУМ, многоэтажный бизнес-центр...

Сити-центр в Костанае намерены модернизировать

- Нужно смотреть практику столиц, мировой опыт, как центр города можно благоустроить. Это будут не маленькие деньги, но на это надо идти. Мы все-таки областной центр, - развивал мысль аким, - там, конечно, будет прогулочная зона, но современная. MART, ЦУМ, бизнес-центр хозяин должен будет привести в порядок, чтобы соответствовали новой концепции... Проект надо сделать изначально шикарный, чтобы было от чего отталкиваться. Потом упростим, если надо.

Аким перешел от будущего к имеющейся прозе жизни. А именно к целому «бизнес-комплексу», который много лет существует в окрестностях кафе «Старый город» и общественным туалетом. Чего там только нет. И обширная пивная палатка, и тир, и силовой автомат, по которому лупят что есть мочи крепкие ребята, а он отзывается грохотом. Да там еще и шашлыки в закоулке регулярно жарят.

С законностью размещения бизнеса вокруг общественного туалета акимат намерен разобраться

Когда в последние пару лет старания акимата города очистить Сити-центр от несанкционированных киосков, аттракционов вроде батутов и «гигантских шагов» после споров и скандалов все-таки увенчались успехом, бизнес-зона около туалета стала как-то виднее. И аким Костаная разглядел ее.

- Ужас дикий в центре города, - оценил он увиденное. - А мы еще говорим, что хотим реализовывать там проекты столичного уровня. Этот туалет общественный, он работает? Как можно там поблизости шашлыки какие-то жарить? Санитарная служба, вы проверьте. Разве это не нарушение? А если туалет не работает, то почему. Надо, может, вернуть его городу, сделать коммунальным, чтобы работал на бесплатной основе?

В прошлом году, когда в акимате обсуждалась тема самозахвата земель на территориях общего пользования в Костанае, корреспондент «НГ» задавал вопрос об этом участке. Тогда в редакцию обращались предприниматели, которым пришлось уйти из Сити-центра. Лейтмотив был: «Почему всем нельзя, а этому одному можно?»

И руководитель отдела земельных отношений тогда пояснял, что предприниматель, владеющий общественным туалетом, в своем праве - развернул деятельность на отведенной ему земле.

- Ему землю вокруг дали наверняка для обслуживания объекта, - сказал Жундубаев на совещании 9 июня сего года, - а он использует ее в коммерческих целях. Нарушает основное целевое назначение. Вы разберитесь. Это все происходит в центре города, а мы беззубо наблюдаем.

Вопрос о работе этого автопарка в прогулочной зоне остается открытым

Еще одна старая и неудобная тема всплыла на этом совещании. Журналисты спросили, все-таки стихию машинок-самокатов в центре города акимат сможет ввести хоть в какие-то берега или нет? Все дорожки в окрестностях Центрального сквера, площадь около памятника Байтурсынову, бульварный участок одноименной улицы вечером запружен этими «транспортными» средствами. Спокойно гулять там невозможно. Молодые люди, родители с детьми в большинстве своем довольны. Пожилые люди, привыкшие к пешим прогулкам на этой территории, нет. Жалуются в акимат.

- Эти машинки - головная боль наша, - признал аким, - из Сити-центра убрали, они перебрались на Байтурсынова. Честно, мы никак не можем определиться, что с ними делать. Предлагали им перебираться в Триатлон-парк, но сейчас перестали об этом говорить. Все-таки там люди не только гуляют, но и спортом занимаются, бегают. Там этот прокат вообще будет мешать. Спортсмены против. Освободилась площадка большая около пляжа. Предлагаем им перебираться туда, но они не очень-то хотят... Мы их уже и не штрафуем, ведем профилактические беседы, объясняем, что они мешают многим. Честно, пока нет решения, которое бы всех устроило. Ищем.

Между тем перечень средств передвижения у прокатчиков каждый год заметно обновляется, они приобретают все более привлекательные экземпляры. Когда сияющие всеми цветами радуги машинки поздним вечером разъезжаются из центра города на свои базы, зрелище фееричное.

По всему видно, что бизнес и рабочая локация, и ситуация в целом устраивает.

Фото Галины КАТКОВОЙ