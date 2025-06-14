Виктория КАРАБАЛИНА уже более 30 лет живет за рубежом: в Великобритании и США. На родину, в Костанай, прилетает навестить 90-летнюю маму, которая проживает одна. Наблюдая за тем, как ухаживают за пожилыми людьми в разных странах, Карабалина предлагает реформировать казахстанскую систему помощи. Убеждала в этом местных чиновников, но понимания, по ее словам, не увидела. «НГ» решила выяснить, насколько вообще возможна такая реформа.

Виктория Карабалина: «Уверена, можно многое улучшить и здесь» /Фото Ксении РЕБИК

«В реальности времени не хватает»

- Я у мамы единственный ребенок, и у нас никогда не было теплых отношений, - рассказывает Виктория. - Папа с нами жил мало и умер, когда я была в 9-м классе. После окончания школы я уехала учиться в Санкт-Петербург, из которого в начале 1990-х переехала в Великобританию. Мама живет одна, и с 2023 года за ней закреплена соцработница Марина. У мамы непростой характер, и я очень рада, что у нее с соцработницей сложились хорошие отношения.

Карабалина подчеркивает, что Марина - одна из лучших работников, «душевный человек». Но мешает перегрузка.

- По стандарту соцработник должен обслуживать восемь человек в неделю, но у Марины бывает и десять, и двенадцать. На одного человека она должна тратить минимум 1,5 часа в день, но в реальности времени не хватает, - объясняет Виктория. - По словам Марины, она не успевает уделять каждому положенного времени и сил. В результате чего, например, уборка квартиры часто не производится качественно или вовремя.

У Карабалиной собственный многолетний опыт работы в социальной сфере: с конца 1990-х, когда она занималась уходом за детьми с ограниченными возможностями на волонтерской основе в Лондоне. Она отмечает: на Западе пожилым и детям помогают волонтерские организации при господдержке.

- Правила и менталитет могут отличаться в разных странах, но в любой стране людям хочется одного и того же: добрых отношений и помощи, когда она нужна, - говорит Виктория. - Я считаю, что ситуацию ухода за пожилыми в Казахстане возможно улучшить и очень быстро - было бы желание. Я была на приеме у двух высокопоставленных представителей госслужбы и акимата Костаная с просьбами и предложениями, но ничего конкретного и суразного от них не услышала.

Вот что она предлагает: сократить нагрузку соцработникам; повысить им зарплату; направить их на адекватные курсы обучения и повышения квалификации, на которых обучают и базовой психологии, духовности и качественной уборке в доме; выделить бюджет на привлечение волонтерских и платных услуг; повысить активность волонтерских организаций, работающих с пожилыми, и расширить круг их услуг.

Ответ государства

«НГ» обратилась за комментарием в отдел занятости и координации социальных программ акимата Костаная. Как сообщила руководитель отдела Акбопе МАНАТОВА, в Центре по оказанию социальных услуг при отделе сейчас 75 социальных работников. На обслуживании у них 568 человек, в том числе 420 пожилых, 46 людей с инвалидностью и 102 ребенка с ограниченными возможностями.

Акбопе Манатова: «Перспективы развития соцуслуг постоянно расширяются» /Фото из архива «НГ»

- Согласно стандарту оказания специальных социальных услуг, на одного соцработника допустима нагрузка до 8 человек, - пояснила Манатова. - Обслуживание одного подопечного включает два визита в неделю по 2 часа (с учетом дороги), что соответствует 40-часовой рабочей неделе.

Зарплата соцработника зависит от его образования и стажа: от 170 385 тенге (среднее образование, без стажа) до 242 748 тенге (высшее образование, стаж более 25 лет). Соцработники ежегодно направляются на курсы повышения квалификации. В 2024 году обучение прошли 10 человек. В этом году планируют направить столько же.

- Основные критерии оценки качества работы социальных работников, - перечислила руководитель отдела соцзанятости, - профессиональные навыки, выполнение должностных обязанностей, соблюдение профессиональной этики, а также результаты труда: такие, как охват нуждающихся, качество обслуживания и удовлетворенность клиентов.

При неудовлетворенности качеством услуг получатель может попросить замену работника, в том числе через горячую линию 8-714-2-57-82-00.

- Перспективы развития соцуслуг в условиях ухода на дому в Костанае постоянно расширяются, - считает Акбопе Манатова. - В связи с ростом числа нуждающихся в уходе пожилых граждан проводится работа по значительному увеличению штата соцработников. Также ежегодно поддерживается программа по поддержке активного образа жизни пожилых людей.

В рамках госсоцзаказа отдела занятости с 2022 года работает Клуб активного долголетия для граждан пожилого возраста, в том числе из категории лиц с инвалидностью.

- Кодекс «О браке и семье» обязывает совершеннолетних трудоспособных детей заботиться и содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителях, - подчеркнула руководитель отдела. - Если ухода на дому социальными работниками недостаточно, дети или другие родственники могут в частном порядке оформить дополнительный уход сиделкой.

И последний момент: вопрос сокращения нагрузки для соцработников входит в компетенцию Министерства труда и соцзащиты.

А что с волонтерами?

Волонтеры Молодежного ресурсного центра Костанайской области оказывают разовую помощь пожилым людям. В перечень входят уборка, расчистка снега, благоустройство участков, пояснил «НГ» директор МРЦ Абай ДУЙСЕКОВ. Однако эта помощь нерегулярна и ограничена свободным временем добровольцев. Распределение нагрузки между соцработниками и волонтерами не предусмотрено.

Абай Дуйсеков: «Мы можем направлять волонтеров на помощь соцработникам, но только если они сами хотят» /Фото из архива «НГ»

- Мы можем направлять волонтеров на помощь соцработникам, но только если они сами хотят, - отмечает Дуйсеков. - Прямое копирование западных моделей, включая оплату волонтерской деятельности, в наших условиях затруднено из-за культурных и организационных различий. Кроме того, оплачиваемая помощь выходит за рамки волонтерства и, по сути, превращается в трудовую деятельность, что противоречит принципам добровольного служения обществу.

О чем думают в Парламенте

Проблему социальной помощи прокомментировал депутат мажилиса РК Еркин АБИЛЬ:

- Вопрос качества социальных услуг и перегрузки социальных работников, безусловно, находится в фокусе внимания государства и Парламента. Однако на сегодня в повестке мажилиса пересмотра всей системы социального обеспечения не запланировано. Последние масштабные изменения произошли в 2023 году с принятием Социального кодекса и ратификацией Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов. Это стало важным шагом в выстраивании новой модели социальных услуг, приближенной к международным стандартам.

Еркин Абиль /Фото из архива «НГ»

С 2025 года в Казахстане начал действовать подушевой норматив финансирования социальных услуг, то есть теперь финансирование поставщиков основано на фактических затратах, что делает систему более прозрачной и экономически обоснованной. Дополнительно внедрен Реестр специалистов, оказывающих специальные социальные услуги - цифровая база, которая содержит полную информацию о социальном работнике: его квалификацию, курсы повышения, опыт, результаты аттестаций. Это позволит как усилить контроль над качеством работы, так и признать вклад квалифицированных специалистов.

Периодически депутаты поднимают вопросы пересмотра системы оплаты труда социальных работников, но уже второй год этот вопрос не поддерживается правительством.

Причина проста - растущий дефицит республиканского бюджета и отсутствие средств в казне.

Кроме предоставления специальной социальной помощи, государство выплачивает государственное пособие лицам, осуществляющим уход за инвалидами. Сумма, конечно, не очень большая - 1,4 от прожиточного минимума.

Нормативы по Стандартам оказания специальных соцуслуг достаточно обоснованны и не сильно отличаются от нормативов в других странах. Но вместе с тем можно рассмотреть вопрос внедрения такой позиции, как ассистент социального работника, не требующий высшего образования. Существующие обязанности социального работника слишком обширны и разноплановы, они включают в себя как сложные направления, требующие специальных навыков (медико-социальная, социально-психологическая и социально-правовая поддержка), так и предоставление на дому бытовой помощи (покупка продуктов, уборка, оплата коммунальных услуг), гигиенической помощи, сопровождение в медучреждения.

Иногда обязанности соцработника понимаются именно как бытовая помощь, а сам работник воспринимается как помощник по дому, что, конечно же, неправильно. Именно поэтому профессия не престижна в Казахстане. Если мы сможем разделить функции собственно соцработников и ассистентов (в том числе за счет волонтеров), эту проблему можно было бы решить.

Безусловно, система социальной поддержки требует постоянной модернизации и развития. В частности, необходимо четко разграничить обязанности и полномочия органов социального обеспечения, медицинских организаций и системы образования при оказании подобных услуг. Зачастую проблемы и недостатки связаны именно с межведомственной несогласованностью. Не до конца осуществлен переход к проактивной форме оказания услуг. Кроме того, требует модернизации порядок отбора и финансирования НПО, получивших госзаказ на предоставление социальных услуг, развитие сети многопрофильных малых домов социального обслуживания, создаваемых некоммерческими организациями и субъектами частного сектора на основе механизма государственно-частного партнерства.

Необходимо обучение цифровой грамотности для работы с информационными системами и приложениями как самих получателей услуг, так и членов их семей.

Опыт других стран, безусловно, интересен. Однако надо понимать, что, во-первых, он может внедряться только с учетом наших семейных традиций и обычаев, и, во-вторых, с учетом нашей демографической и экономической ситуации.

В качестве вывода

История Виктории Карабалиной показывает: несмотря на формальные нормативы, на практике социальные работники сталкиваются с перегрузкой. Даже лучшие из них не в силах справиться с объемом обязанностей, не жертвуя качеством. Опыт западных стран может быть полезен, но требует адаптации к казахстанским реалиям.

Очевидно одно: система нуждается в развитии. Внедрение ассистентов, расширение штата, усиление межведомственного взаимодействия, повышение престижа профессии - все это могло бы улучшить положение самых уязвимых категорий граждан. Пока же основная надежда остается на инициативных и неравнодушных людей.