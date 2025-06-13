Каменка, расположенная в Мендыкаринском районе и входившая в состав Введенского сельского округа, прекратила свое существование, будучи снята с учета в 2023 году. Сегодня поселок - печальный пример опустевшего поселения, застывшего во времени. Совсем рядом, за рекой Уй, - территория Российской Федерации.

Захваченный природой дом

В поселок, который словно оторван от мира, хлеб привозят лишь раз в неделю из районного центра. Жители покупают сразу по десять-пятнадцать булок, хранят их в морозильных камерах, оберегая от неизбежной порчи.

В этой давно забытой деревушке, где жизнь словно замерла, нет ни медицинского пункта, ни участкового пункта, нет и намека на присутствие цивилизации.

Местные жители реагировали на гостей добрыми улыбками. Но говорить не хотели

Молодежь давно покинула родные места в поисках лучшей жизни, и теперь здесь в основном проживают люди преклонного возраста.

Жилые дома. В поселке их осталось всего десять

Хотя до Костаная всего 136 км, расстояние кажется большим, так как дорога вся в кочках, да в ямах.

Река Уй, отделяющая поселок Каменка от территории Российской Федерации

Казахстанская мобильная связь обрывается, не доезжая до поселка. Местные жители вынуждены пользоваться услугами российского оператора «МегаФон», чтобы оставаться на связи с внешним миром. Если же вы не абонент «МегаФона» и вдруг заблудились в окрестностях, то навигатор вам не поможет. А что, если это случилось зимой, в метель, или в период осенней слякоти? Последствия могут быть непредсказуемыми. В век мобильных телефонов и Интернета любые перебои со связью превращаются чуть ли не в трагедию. Но во многих населенных пунктах в Казахстане сотовой связи и Интернета нет вовсе.

Тамара Кочук: «Часто вспоминаю о тех временах, когда поселок процветал»

- Мои родители, люди преклонного возраста, проживают здесь же, и мысль о перемене места жительства мучает меня, однако оставить их одних я не могу, - рассказала пенсионерка Тамара КОЧУК. - Кроме того, наши финансовые возможности не позволяют приобрести новое жилье, а продать этот дом представляется невозможным: кто согласится его купить в умирающей деревне? Часто вспоминаю о тех временах, когда поселок процветал: работали школа, библиотека, больница, и жизнь проходила неплохо. Я работала преподавателем начальных классов. Не забыла ни одного из своих учащихся. Некоторых уже нет в живых. Со временем деревни пришли в упадок. Многие ребята спились, а сколько жизней из-за этого было загублено. Больно вспоминать... У нас нет своего транспорта, и мы редко выезжаем. Бывает, что соседи выручают, когда необходимо съездить в магазин в ближайшей деревне. Мы с супругом трудимся на огороде, делаем домашние заготовки, а корова обеспечивает нас молоком и сливками. Вот так и живем.

Сауле Сарсенбаева: «Возможно, когда-нибудь и покинем эти места, но не сейчас»

- Мы не жалуемся на судьбу, сыновья работают в лесном хозяйстве, - поделилась местная жительница Сауле САРСЕНБАЕВА. - Возможно, когда-нибудь и покинем эти места, но не сейчас. Необходимыми продуктами запасемся в районном центре или в городе. Зимой дороги от снежных заносов очищает местный фермер. На сегодня здесь насчитывается всего десять домов. Но уже в этом году несколько семей планируют переехать. Мы ведем небольшое хозяйство, возделываем огород, ездим на рыбалку. После паводков воду из реки люди больше не употребляют, как было прежде. Не у всех, к сожалению, была возможность привозить воду из другого поселка, где есть скважина, ведь расстояние немалое, пешком не преодолеть. Если наша семья всегда старалась обеспечивать себя питьевой водой из чистых источников, то те, у кого такой возможности не было, вынуждены были довольствоваться речной водой. И сейчас это также остается их проблемой. Раньше за продуктами можно было ездить и в Россию, но теперь, как вы понимаете, границы закрыты, и все стало гораздо строже.

Воду привозят из ближайшего поселка

Судьба поселка Каменка предрешена, совсем скоро последние 10 домов исчезнут. Грустная статистика обезлюдевших территорий. По данным на 2024 год, за последние 10 лет в Казахстане исчезло около 600 сел.

Руины упраздненного поселка

Следует отметить, что в последние годы наблюдается тревожная тенденция роста преступности в сельской местности. Эта проблема усугубляется хроническими социальными недугами: алкоголизмом, токсикоманией, являющимися частыми спутниками безработицы.

Справка «НГ»

Поселок Каменский образовался в начале XIX века как казачья станица. В конце XIX века поселок разросся и стал центром Каменско-Белоярской волости. В начале XX века в поселке насчитывалось порядка 2 500 человек. В 1930-1950-х годах поселок был центром Каменского сельского совета. В состав сельсовета входили поселки Белояровка, Уйское, Балыклы, Лютинка, аул Тенизбаевский, кордон (лесоохрана) Боровского лесхоза, кордон (лесоохрана) Балактинский.

Население сельского совета в 1936 году составляло 2 206 человек. В 1957 году, в связи с расформированием Введенского района, Каменский сельсовет был передан в состав Мендыкаринского района. В 1964 году сельский совет был расформирован и поделен между Вишневым сельским советом и Введенским сельским советом, при этом Каменка потеряла статус центральной усадьбы. В октябре 2023 года в комиссии областного маслихата приняли решение включить село Каменка в состав села Загаринка, находящееся в 19 км.

В 1999 году население села составляло 197 человек (98 мужчин и 99 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 118 человек (61 мужчина и 57 женщин). По данным переписи 2021 года, в селе проживало 53 человека (28 мужчин и 25 женщин).

Источник - «Википедия»

Осталось только окно

Любопытная буренка

Фото автора