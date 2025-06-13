К какой ответственности могут быть привлечены выпускники школ, их родители и педагоги, если они нарушат запрет? Корреспондент Tengrinews.kz задал этот вопросы в Министерство просвещения и юристу.

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В казахстанских школах запрещают проводить выпускные вечера. Выпускникам 11-х классов официально нельзя делать пышные банкеты и выезды на лимузинах в честь окончания школ.

Такие ограничительные меры объясняются заботой о безопасности детей и сохранением кошельков их родителей. Яркие выпускные вечера с танцами, банкетом, нарядными платьями и традицией встречать рассвет с одноклассниками теперь должны остаться в прошлом.

По этой причине вот уже несколько лет некоторые казахстанские выпускники и их родители вынуждены отмечать окончание школы "подпольно".

Насколько правомерно запрещать выпускникам отмечать окончание школы? Каким законом (приказом, правилами) обосновывается запрет выпускных вечеров?

Почему запретили выпускные в школах?

Ранее глава Минпросвещения Гани Бейсембаев обратился к родителям с призывом не превращать школьные торжества в дорогостоящее мероприятие и не приучать детей к расточительству.

"Мы не должны учить наших детей тратить деньги без необходимости. Школа - это все-таки среда воспитания, пример для подрастающих поколений. Если мы сейчас с родителями все будем заниматься ресторанами, кафе, то какое поколение мы вырастим? Поэтому нужно быть скромными, экономными. Все средства лучше тратить на благополучие детей, а не на рестораны. Рестораны - это не есть благополучие", - сказал Бейсембаев.

Как сообщили в Министерстве просвещения на запрос корреспондента Tengrinews.kz, проведение выпускных мероприятий осуществляется "исключительно в стенах или на территории организации образования".

"Запрещается сбор денежных средств на подарки администрации и педагогическим работникам, организация пышных торжеств, банкетов, а также выездов на автомобилях. Запрет на проведение выпускных мероприятий в ресторанах и превращение окончания обучения в общеобразовательных школах в дорогостоящие празднества действует не первый год и сохраняет свою актуальность", - сообщили в Минпросвещения на запрос редакции.

При этом в Министерстве отмечают, что организация выпускного мероприятия вне территории школы "является инициативой родителей (законных представителей) и вся ответственность за подобные действия возлагается на них".

"Кроме того, в соответствии с Типовыми правилами внутреннего распорядка организаций образования, утвержденными приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 28 августа 2024 года, каждая организация образования при организации воспитательного процесса самостоятельно определяет и утверждает свои правила внутреннего распорядка", - сообщили в Министерстве просвещения Казахстана.

Законно ли запрещать выпускной? Что говорит юрист

Насколько законно запрещать выпускникам праздновать окончание школы - об этом мы спросили юриста Сергея Уткина.

По его мнению, если речь идет о выпускных мероприятиях на территории учебных заведений, то здесь, конечно, и администрации школ, и органы образования, вплоть до министерства, могут что-то разрешать и что-то запрещать.

"Но, если мы говорим о выпускном вечере, проводимом вне территории школы по решению родителей или самих выпускников, например в кафе, то, конечно, никто из чиновников от образования и администрации школы не вправе ничего запрещать. Это личная жизнь родителей и выпускников. Они, как и любые другие граждане, могут пользоваться всей полной прав и обязаны соблюдать требования законов", - говорит юрист.

При этом он напомнил, что несовершеннолетним с 22 вечера до 6 часов утра запрещено находиться в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей.

"С родителями - можно, без - нельзя. Причем сотрудники полиции вправе проверять наличие законных представителей у каждого подростка, один родитель на всех выпускников не устраняет нарушения закона, только разве что если на этого взрослого другие родители оформят нотариально удостоверенные доверенности", - пояснил он.

Кроме того, если во время выпускного будет выявлена реализация несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции, виновные также будут привлечены к ответственности, а родители - за неисполнение обязанностей по воспитанию своих детей.

"Педагогов, участвующих на выпускных за пределами учебных заведений, чиновники от образования могут привлечь к дисциплинарной ответственности (выговор и т.п.). Ну и конечно, вина каждого будет определяться в каких-то чрезвычайных ситуациях (драки, поножовщина, хулиганство, вандализм, нарушение ПДД и т.п.) - здесь все как в обычной жизни. Следует напомнить, что с 16 лет подростки самостоятельно несут в полном объеме уголовную и административную ответственность", - пояснил юрист Сергей Уткин.

Согласно данным Минпросвещения, в этом году со школой простятся 217 тысяч одиннадцатиклассников.