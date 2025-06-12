Китайский Temu, который в Казахстане активно продает дешёвые товары через приложение, подозревают в торговле токсичной одеждой, опасными игрушками и неисправными электроприборами, сообщает Informburo.kz.

depositphotos.com

При этом иностранный маркетплейс демпингует, находясь в более выигрышном положении, чем отечественный МСБ, который платит все налоги и пошлины.

Некоторые казахстанские эксперты отмечают, что за демпингом (продажей товаров по заниженным ценам) скрывается долгосрочная стратегия Temu. Маркетплейс низкими ценами старается привлечь покупателей, что может "убить" весь местный малый и средний бизнес. Есть риски, что после того, как у Temu практически не останется конкурентов, он может значительно поднять стоимость своих товаров. В итоге в проигрыше может остаться потребитель, у которого не будет выбора.

Качество некоторых товаров с Temu вызывает вопросы у экспертов из ЕС, Великобритании, Новой Зеландии и других стран. Более того, некоторые специалисты считают, что продукция с китайского маркетплейса несёт угрозу здоровью и жизни людей.

Так, в 2023 году европейская организация Toy Industries of Europe (TIE), которая следит за качеством игрушек, ввозимых и продаваемых на территории ЕС, провела эксперимент. Специалисты купили на Temu 19 наиболее популярных детских игрушек для проверки. В результате исследований выяснилось, что 18 из 19 игрушек представляют серьёзную опасность для детей.

К примеру, в игрушке-слайме, купленной на маркетплейсе, эксперты зафиксировали количество бора, превышающее допустимую норму в 11 раз. А популярная на Temu погремушка для младенцев имела металлические элементы с острыми краями, о которые легко порезаться. В ней также были мелкие детали, которыми младенец может подавиться.

Датский совет потребителей THINK Chemicals, также проверявший пластиковые игрушки с Temu, обнаружил в них фталаты, уровень которых в 240 раз превышал норму. При этом научно доказано, что некоторые виды фталатов, в том числе и найденные в китайских игрушках, негативно влияют на эндокринную систему человека и способны вызывать гормональные нарушения.

Датские специалисты также обнаружили признаки использования пер- и полифторалкильных веществ (PFAS) при производстве одноразовой посуды, бумаги для выпечки и бумажных пекарских форм, продаваемых на Temu. Эти химикаты практически не разлагаются в окружающей среде и могут вызывать нарушения работы иммунной системы человека.

Опасные фталаты обнаружили и в детской одежде, купленной на Temu. Специалисты из Южной Кореи протестировали одну из популярных моделей детских курток. Результаты проверки показали превышение допустимого уровня фталатов в 622 раза.

Проверку южнокорейских специалистов не прошла и одежда для взрослых. В ней также обнаружилось превышение уровня фталатов и формальдегида. Кроме того, проведённые тесты показали превышение норм содержания свинца в некоторых популярных моделях женских босоножек. Свинец – тяжёлый металл, отравление которым может нанести серьёзный ущерб здоровью, а в особо тяжёлых случаях даже привести к смерти.

В январе 2025 года ирландские СМИ сообщили, что в стране была официально отозвана целая партия детских резиновых сапог, купленных на Temu. Специалисты выявили в обуви превышение допустимого уровня фталатов, кадмия и свинца. Сообщалось, что такая комбинация химикатов способна всерьёз навредить развивающейся репродуктивной системе.

Также в Ирландии отзывали партии популярных детских игрушек, продаваемых на Temu, и приобретённые там же электробритвы. В первых обнаружились токсичные вещества. Вторые оказались настолько некачественными, что представляли серьёзную пожарную опасность.

Проверку на пожарную безопасность провалили и дешёвые обогреватели, которые в феврале 2024 года стали массово покупать на Temu жители Великобритании. Испытания показали, что электроприборы могут взрываться и загораться даже при правильной эксплуатации. Тогда китайский ретейлер поспешил заверить покупателей, что некачественные нагревательные приборы сняли с продажи. Однако пользователи сети вскоре сообщили о том, что на маркетплейсе появилось множество дешёвых аналогов тех самых пожароопасных обогревателей.

Жителя новозеландского Окленда о некачественных электроприборах на Temu никто не предупреждал. Зарядное устройство, которое он купил на маркетплейсе, стало причиной сильного пожара в его доме. Включённый в розетку прибор вспыхнул ранним утром, и огонь быстро распространился по всей площади трёхэтажного дома. Для того чтобы потушить пламя, потребовались пять пожарных машин. К счастью, жильцы дома вовремя эвакуировались и остались невредимы.

С каждой новой проверкой специалисты из ЕС, Великобритании, Новой Зеландии и других стран находят всё больше токсичных и некачественных товаров с китайского маркетплейса. Дешёвые покупки с Temu – не равно "выгодные". Мнимая экономия может иметь печальные последствия для всех пользователей приложения, в том числе для казахстанцев, начиная от расходов на лечение и лекарства, заканчивая серьёзным непоправимым вредом для жизни.