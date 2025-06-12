Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и компания Starlink (проект компании Илона Маска SpaceX) заключили соглашение о предоставлении спутникового интернета в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

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"До сегодняшнего дня Starlink работал в Казахстане в пилотном режиме, предоставляя интернет только в школах. Для населения он был официально недоступен. И вот наконец мы достигли соглашения: компания согласилась выполнять все требования нашего законодательства в сфере информационной безопасности и связи. В этом году они реализуют все необходимые мероприятия, и наши граждане смогут официально и легально подключаться к спутниковому интернету", - отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

Легализация и запуск продаж Starlink в Казахстане

Согласно документу, граждане Казахстана получат возможность официально приобретать, использовать и регистрировать терминалы Starlink. Ранее оборудование применялось только в рамках пилотных проектов в образовательных учреждениях и было недоступно для широкого круга пользователей.

Теперь компания согласилась соблюдать все требования национального законодательства, включая нормы в сфере информационной безопасности и связи.

Запуск продаж оборудования Starlink в Казахстане намечен на третий квартал 2025 года.

Интернет для отдаленных регионов Казахстана

Проект направлен на подключение к высокоскоростному интернету труднодоступных населенных пунктов, где проведение оптоволоконных линий является экономически или технически невозможным. Речь идет о пастбищах, горных селах, отдаленных предприятиях и других локациях с низкой цифровой доступностью.

Интернет от Starlink станет доступен для сельских школ, медучреждений, мобильных групп и объектов инфраструктуры.

Что такое Starlink

Starlink - это глобальная спутниковая интернет-система, разработанная компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Она использует сеть из тысяч низкоорбитальных спутников, которые обеспечивают высокоскоростной интернет даже в самых отдаленных и труднодоступных регионах, где прокладка оптоволоконных линий невозможна или экономически нецелесообразна.

В отличие от традиционного спутникового интернета, Starlink работает на низких орбитах (около 550 километров), что дает низкую задержку (ping) и делает возможной стабильную видеосвязь, стриминг и работу онлайн даже в сельской местности.

Система включает:

Тарелку-терминал (Dish) - автоматически наводится на спутники.

Wi-Fi-роутер - для подключения устройств.

Приложение Starlink - для настройки и мониторинга соединения.

Напомним: в 2023 году стало известно, что казахстанцам запретили использовать интернет Илона Маска. Позже Мадиев сообщил, в министерстве проводят переговоры, чтобы запустить интернет от Starlink в массы.