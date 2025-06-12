Сход жителей, посвященный вопросам общественной безопасности, провели вечером 11 июня во дворе дома № 13 "А" по ул. Лермонтова в рамках акции "Полиция ближе к народу".

Горожане поделились с главным полицейским города своими проблемами и задали вопросы.

- Выбор вашего дома для проведения этой встречи не случаен, - сообщил начальник УП Костаная Булат ИМАНОВ. - С 2019-го по 2022 год в доме по адресу ул. Лермонтова, 13 "А" было совершено два убийства и два случая нанесения тяжких телесных повреждений. Но с 2023 года ситуация в вашем доме начала меняться в лучшую сторону. Сегодня видим, что ваша территория и подъезды содержатся в чистоте, установлены камеры видеонаблюдения. И жалобы со стороны жильцов практически отсутствуют. Мы стремимся к тому, чтобы такая ситуация была в каждом доме. Увеличение числа общественных помощников, активно участвующих в мероприятиях по поддержанию правопорядка, значительно упростило бы нашу работу

Иманов привел статистику: за 5 месяцев 2025 года на территории города зарегистрировано 1 067 преступлений - на 20 больше, чем за аналогичный период прошлого года (рост - 1,8 %). Есть положительная динамика в раскрытии преступлений общей категории, а также средней тяжести, тяжких и особо тяжких. Но вызывает обеспокоенность резкий рост числа убийств.

- Также отмечается увеличение на 60% числа случаев нанесения тяжких телесных повреждений, - перечислил начальник УП, -рост преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в том числе несовершеннолетними.

Жалобы жителей обрушились на председателя ПКСК, которого они обвиняли в запрете детских игр во дворе в дневное время. По словам горожан, председатель, ссылаясь на нарушение тишины и создание помех для отдыха пожилых людей, не только делает устные замечания, но и вызывает наряд полиции. Булат Иманов разъяснил, что пребывание детей на улице разрешено до 22:00, так что они вправе спокойно играть в отведённых для этого местах.

Жильцы озвучили широкий спектр вопросов и претензий: от выгула собак без поводков до антисанитарной ситуации, вызванной появлением кошек, справляющих нужду в жилых помещениях, и повсеместного распространения клопов и тараканов в квартрах.

Но главная проблема - в отсутствии уличного освещения, что особенно остро ощущается зимой. Родители опасаются отпускать детей в школу без сопровождения, хотя школьный двор находится в нескольких метрах от дома. Обращение в отдел ЖКХ осталось без ответа. Помимо этого, отсутствует оборудованная площадка, чтобы дети могли безопасно и интересно проводить время на свежем воздухе.

- Я проживаю в этом доме 13 лет. - рассказала одна из женщин. - За все эти годы ни разу не видела ни одного установленного уличного фонаря. Страшно вечером возвращаться с работы, тем более, что район неспокойный. Не только люди, но и собаки из-за углов выскакивают, да так, что не знаешь в какую сторону бежать. Нам установили красивый мусорный контейнер с крышкой. А лучше бы несколько качелей для детей поставили. Детям негде играть, вот они и бегают по всей территории, а потом жалобы от соседей и ссоры неуместные. Дом заполнен клопами и тараканами. Как с этим справляться, тоже не знаем. Один потравит - к другому приходят, потом возвращаются и так по кругу. Деваться некуда, жить где-то нужно, вот и пытаемся говорить, чтобы нас услышали.

Булат Иманов пообещал, что отправит акиму города официальное письмо с настоятельной просьбой о необходимости установки современной детской площадки и системы освещения вдоль улицы Лермонтова.

Обсуждение проблемы интернет-мошенничества

И отдельно остановился на проблеме интернет-мошенничества:

- На сегодня 54 % всех преступлений, совершаемых на территории города, связаны с интернет-мошенничеством. Несмотря на осведомленность населения, многие продолжают попадаться на уловки мошенников. Рост интернет-мошенничества, по сравнению с прошлым годом, составляет 6,6 %. Зарегистрировано 1 067 преступлений, из них 560 - это интернет-мошенничество.

Как отметил начальник управления полиции, схемы мошенничества зачастую банальны и просты. Злоумышленники звонят по телефону, представляются сотрудниками банка и сообщают о подозрительных операциях на счетах. Под предлогом блокировки счета просят предоставить SMS-код, который затем используют для получения доступа к банковскому счету и оформления кредитов. Распространены случаи, когда мошенники представляются сотрудниками компаний "Казахтелеком", "Beeline" или "Activ" и сообщают об окончании срока действия SIM-карты. Под предлогом ее продления просят продиктовать SMS-код, что также приводит к потере доступа к счету.

- Буквально вчера в городе был зафиксирован случай, когда мошенники позвонили пожилой женщине и сообщили, что ее внучка попала в ДТП. - привел пример Иманов. - Представившись сотрудниками полиции, они потребовали 2 млн тенге для решения проблемы. Женщина, обеспокоенная судьбой внучки, передала указанную сумму. Подобные преступления, к сожалению, не прекращаются. Жертвы не могут объяснить, как они попались на уловки злоумышленников. Сложность раскрытия преступлений, связанных с мошенничеством, заключается в том, что в 80% случаев злоумышленники находятся за рубежом: в России, Белоруссии, Украине, а также в Голландии и Германии.

Горожанам, активно содействующим органам правопорядка в поддержании общественной безопасности, вручили грамоты



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