Мы, вероятно, уже отвыкли считать бюджетное финансирование области средствами налогоплательщиков, поэтому внимание к этой теме - так себе: «Ай, делили там опять что-то, да разве из этих «млн» и «млрд» что-то поймешь?»

Заседание постоянных комиссий облмаслихата. 10 июня

Итак, на совместном заседании постоянных комиссий Костанайского областного маслихата 10 июня заслушали отчет об исполнении бюджета за прошлый год и представили итоги работы ревизионной комиссии. А днем позже депутаты проголосовали за утверждение отчета. Общение депутатов регионального парламента с чиновниками обернулось и некоторыми вопросами без ответа или витиеватыми объяснениями. А члены Общественного совета критиковали за некорректное предоставление цифр и непрозрачность в работе операторов региональных программ.

Помните ремарку героя актера Игоря Ильинского - завклубом Серафима Огурцова из фильма «Карнавальная ночь»: «Коллектив большой, народ квалифицированный, работа проделана большая, у меня лично сомнений нет: это дело так не пойдет». Здесь самое место для этой фразы.

Работа проделана большая

Главные параметры исполнения прошлогоднего бюджета - то, что расходы в сумме 594 млрд тенге исполнены на 99% при прошлой аналогичной цифре (2023-2024) в 100,6%. Поступления в бюджет перевыполнены на 3,5 млрд тенге и в сравнении с 2023-м выросли на 31,8 млрд. Освоение же расходов увеличилось на 49,1 млрд тенге. Не забываем учесть ежегодную инфляцию, конечно. Расходы разделились на четыре неравные части, из которых два главных «ломтя» - социальная сфера (46,2%) и реальный сектор (46,5%), на долю финансирования госорганов, обороны и общественного порядка пришлось 5,7%, остальное (трансферты) - 1,7%.

В соцсфере около 274,3 млрд тенге были израсходованы на образование, культуру и спорт, здравоохранение и соцпомощь. Из главных достижений региона, представленных депутатам маслихата: построены и введены в эксплуатацию 3 детсада, 4 школы, 2 объекта культуры, 21 сельский ФАП и амбулатория, выплачено адресной соцпомощи 10 333 жителям области из социально уязвимых слоев.

В реальном секторе из почти половины всей областной казны главная доля - у сферы ЖКХ (124,7 млрд тенге, объявленный рост без учета инфляции - 37,3 млрд). Здесь в важнейших продвижениях назвали ввод 7 многоэтажек, 24 объекта водоснабжения и водоотведения, 12 объектов теплоснабжения и 7 газовых проектов.

Если перейти к реальной пользе для населения (о чем частенько забывали упомянуть докладчики), то можно сказать о 16 селах, где жители впервые получили воду из крана, а не из колодца, и еще трех населенных пунктов, где система водоснабжения улучшена. В целом «доступ питьевой водой обеспечен» (так в тексте - «НГ») для 178 600 человек (здесь сразу вопрос к стилю изложения: а раньше, что, они вообще без воды сидели, если «обеспечен доступ»?)

Едем дальше. В агросфере, водном, лесном и рыбном хозяйстве: «просубсидировано 1 835 проектов по инвестиционным вложениям, осуществлена государственная поддержка 2 482 субъектов АПК по кредитным и лизинговым обязательствам; удовлетворено 2 746 заявок по продуктивному животноводству; выданы бюджетные кредиты для реализации 3 инвестиционных проектов АПК». Конец цитаты. Скажите, вот что вам за этим реально представляется, что где-то стало абстрактно лучше?

«Отремонтированы 1 200 км автодорог общего пользования и 371 улица в 108 населенных пунктах, Увеличена доля автодорог областного и районного значения, находящихся в нормативном техническом состоянии до 89,0%; просубсидировано 9 маршрутов; завершена реконструкция перрона 2 «А» международного аэропорта Костанай». Здесь, пожалуй, уже видны реальные потребители услуг, заметен главный и единственный клиент бюджетной программы - население региона.

По развитию предпринимательства, как было официально объявлено, «выдано 10 грантов субъектам социального предпринимательства; просубсидирована процентная ставка по 251 выданному кредиту; частичное гарантирование кредитов МСБ получено по 41 проектам; доля МСБ в ВРП выросла до 29,8%».

Дело так не пойдет?

Серик Бектурганов: «Объемы освоенных средств не говорят о результатах работы»

- Эффективность использования бюджетных программ, - заявил председатель Общественного совета Костанайской области Серик БЕКТУРГАНОВ, - определяется не тем, как и в каком объеме освоены средства, выделенные администратору бюджетных программ, а каких результатов в этой сфере мы смогли добиться в результате вложения средств налогоплательщиков. К сожалению, такое не всегда происходит. То есть освоение есть, а результатов нет. Например, управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития в прошлом году было выделено 34,7 млрд тенге, и они освоены в полном объеме. Все 28 прямых и косвенных результатов достигнуты! Однако, по данным из информации, полученной нами, численность занятого в малом и среднем предпринимательстве населения уменьшилась на 2,9%, а выпуск продукции субъектами МСП снизился на 15,2%. При этом в представленной таблице «Достижение показателей» количество действующих субъектов МСП и выпуск продукции показали рост. Почему? Вопрос к представителю этого управления: как вы можете объяснить такую ситуацию и что планируете предпринять?

Аруна Жаксагулова: «Мы очень редко узнаем, кто конкретно понес наказание»

- Информация предоставляется в неудобном виде, - комментирует итоги заседания постоянных комиссий депутат областного маслихата Аруна ЖАКСАГУЛОВА. - Действительно, было такое серьезное совещание и не было представителей некоторых управлений, например, управления строительства. И даже те представители наших ведомств, управлений, если они и присутствовали 10 июня, не все были компетентны ответить на те или иные вопросы. Я думаю, что это вообще ни в какие рамки, потому что руководитель всегда должен быть в курсе по вопросам эффективного использования бюджетных средств. Правда, на сессии 11 июня официальные ответы и разъяснения по заданным ранее вопросам нам были предоставлены. Это раз. Во-вторых, в отчетах везде действительно огромные суммы по неэффективному использованию бюджетных средств!

По информации ревизионной комиссии, в эффективности освоений бюджетных средств выявлены нарушения на 30,8 млрд тенге плюс 1,3 млрд тенге неосвоений и неисполнений.

По состоянию на 1 января 2025 года дебиторская задолженность региона составила 28,9 млрд тенге. В том числе краткосрочные авансы - 27,1 млрд тенге, оплата труда - 570 млн тенге, оплата коммунальных услуг - 610 млн тенге. Кредиторская задолженность составила 1,4 млрд тенге, в том числе задолженность по оплате труда - 69,3 млн тенге, по оплате коммунальных услуг - 119,9 млн тенге. Это притом, что в рамках аудиторских мероприятий подверглись проверке всего семь областных администраторов бюджетных программ и одно их подведомственное учреждение. А сколько материалов по этим миллиардам было передано в правоохранительные органы по результатам государственного аудита? 2 (или буквами, чтобы понятнее, - два). Правда, 131 лицо привлечено к административной отвественности, а 67 - к дисциплинарной. Из них, между прочим, больше четверти - руководители объектов аудита.

- Каждый раз мы слышим, что идут судебные производства, - продолжает Аруна Жаксагулова, - но в конечном счете мы очень редко узнаем, кто конкретно понес наказание. И понес ли это наказание… И все спокойны и довольны, да?

Обязан ли каждый из депутатов понимать, что они - не только носители общественного доверия, но и прямые исполнители решений, принимаемых для улучшения жизни наших сограждан? Или что прозрачность должна стать не просто лозунгом, а реальностью? Ведь в противном случае такие ситуации только усугубят недоверие к законодательной власти. А что вообще происходит, когда депутаты попадают в такую ловушку? Игнорирование главного клиента всех госпрограмм - НАС-еления, НАС.

И кстати, отчет об исполнении областного бюджета Костанайской области на сессии 11 июня утвердили единогласно. Поскольку, как пояснила Аруна Жаксагулова, на все вопросы депутатов в итоге были получены ответы.