В Северо-Казахстанской области акима сельского округа привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что она разрешила многодетной почтальонке торговать носками в здании акимата. Корреспондент Tengri Life связалась с Ботагоз Сабировой, чтобы узнать подробности.

Ботагоз Сабирова. Фото Tengrinews.kz

По данным местной прокуратуры, почтальон продавала детскую одежду, носки и белье прямо в здании акимата села Бостандык. Там же находятся библиотека, кабинеты участкового, ветеринара и почтальона. Торговля в административном здании была признана нарушением законодательства. По итогам заседания секретариата совета по этике СКО акиму объявили предупреждение.

"Насколько я знаю, в "Казпочте" у почтальона была ставка 0,25 - это около 40 тысяч тенге в месяц. На такие деньги прожить очень трудно. У нее четверо детей, и прокормить их нелегко. Я сама мать-одиночка, воспитываю троих - прекрасно понимаю ее ситуацию. Муж почтальона работает механизатором. Сейчас ей 49 лет", - отметила аким Кишикаройского сельского округа Акжарского района Ботагоз Сабирова.

Она уточнила, что население двух сел округа - 750 человек.

"Я знаю каждого. Работаю акимом всего полгода. Почтальон больше не торгует в здании, и мы будем искать законные пути, как помочь ей. Заботиться о людях и знать их проблемы - это и есть моя работа", - продолжила она.

Ботагоз Сабирова воспитывает троих детей: сыну 8 лет, дочерям - 10 и 15. Все они учатся в местной школе в селе Бостандык. Женщина развелась 8 лет назад.

24 апреля почтальону вынесли предупреждение по статье "торговля вне установленных мест. А 12 мая суд признал ее виновной по статье "осуществление деятельности без регистрации или разрешения" и оштрафовал на 58 980 тенге. Аким получила предупреждение о неполном служебном соответствии.