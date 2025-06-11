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Шесть школ из Костанайской области вошли в ТОП-100 по версии Министерства просвещения Казахстана

Георгий ГОВОРОВ

11 июня 2025, 21:23 |  Государство

Список 100 лучших школ по итогам 2024-2025 учебного года опубликован на сайте министерства образования РК. В сообщении ведомства отмечается, что комитет по обеспечению качества в сфере образования проанализировал работу школ и выявил лучшие.

Фото с сайта e-orda.kz

Школы отбирали, подсчитав итоги по нескольким показателям:

  • результаты внешней оценки качества знаний;
  • участие в международных исследованиях PISA и PISA for Schools;
  • данные мониторинга образовательных достижений (МОДО);
  • квалификация учителей и успехи учеников;
  • качество инклюзивного образования;
  • школьный микроклимат и воспитательная среда;
  • участие школ в экологических, научных и социальных проектах

В список из Костанайской области вошли: гимназия им. С.Мауленова в Костанае, физико-математический лицей Костаная, школа-гимназия им. Бембета Майлина в Рудном, школа-лицей в Лисаковске, школа-лицей №4 в Рудном, школа им. Б.Колдасбаева в Амангельдинском районе.

В министерстве просвещения обещают, что сделают список 100 лучших школ ежегодной практикой.