Информация об этом прозвучала 9 июня на аппаратном совещании в акимате города. Ремонт будет производится так, чтобы внешний облик домов соответствовал дизайн-коду областного центра. Измениться должны будут и входные группы бизнес-объектов.

Девятиэтажные дома по пр. Абая костанайцы называют "Тремя богатырями" / Фото Олега ПАКА

- Хочу обратиться к владельцам коммерческих помещений в этих домах, - сказала руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА, - нужно будет привести внешний вид входных групп к единому архитектурному стилю. Отделу ЖКХ необходимо отработать этот момент с собственниками объектов бизнеса.

Вообще в Костанае запланировано за счет бюджетных средств в 2025 году проведение ремонтных работ в 12 многоквартирных домах. Пока не все планы подтверждены деньгами. Но планы по трем многоэтажкам по проспекту Абая - №№№ 26/1, 26/2, 26/3 - подтверждены.

Фасадный ремонт дома № 164 по ул. Баймагамбетова /Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Их в городе называют «Три богатыря», - прокомментировал намерения аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Мы схему отработали на доме по ул. Баймагамбетова, 164. Там 23 предпринимателя имеют бизнес-объекты. С ними договоренностей достигли. Мы, то есть за бюджетные средства, работаем по фасаду. Они со своей стороны вкладываются. Чтобы был единый стиль входных групп. И понимают, что они и мы делаем общее дело. Сделаем вместе, чтобы было красиво и комфортно. Этот дом у нас сейчас как эталон. Будем подобным образом действовать и дальше.