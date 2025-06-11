Депутаты Мажилиса приняли закон "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Документ разработан по поручению Президента, озвученному в апреле 2025 года.

Что предлагают

Освободить от наказания тех, кто совершил:

уголовные проступки или преступления небольшой тяжести;

преступления средней тяжести, если ущерб не был причинен или полностью возмещен;

преступления средней тяжести, если речь идет о социально уязвимых категориях граждан — независимо от ущерба.

Кроме того, законом предлагается закрыть уголовные дела по преступлениям небольшой и средней тяжести, совершенным до вступления закона в силу, даже если суд еще не вынес решение.

Также подразумевается сокращение срока наказания для осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Для осужденных за мошенничество или присвоение крупных сумм будет уменьшен срок на пятую часть, если ущерб полностью возмещен.

Кому амнистия не положена:

тем, кто совершил особо опасные преступления;

коррупционерам;

виновным в насилии, нанесении вреда здоровью, разглашении гостайны.

По оценке разработчиков, реализация закона позволит сократить число заключённых, не потребует расходов из бюджета и не повлечёт негативных последствий.

Закон поддержали все профильные комитеты Мажилиса. Обсуждения прошли с участием МВД, Генпрокуратуры, Минюста, судей, военных, НПО и других госорганов.

Сколько человек могут выйти на свободу

Как сообщил депутат Мажилиса Абзал Куспан, под действие амнистии подпадают 6 тысяч осужденных, содержащихся в местах лишения свободы и 9 тысяч лиц, состоящих на учетах в службе пробации.

"Всего будет охвачено 15 тысяч человек. Из учреждений УИС выйдут на свободу ориентировочно 632 лица, а также 3,5 тысячи осужденных, состоящих на учете в службе пробации, всего 4,1 тысячи лиц. Дифференцированное сокращение неотбытого срока будет применено к 11 тысячам лиц. Проект закона также распространяется на 833 женщины, из них на освобождение - 109, сокращение - 724", — сообщил Куспан на пленарном заседании Мажилиса.

Напомним, неделю назад Мажилис принял в работу законопроект об амнистии. Депутат нижней палаты Абзал Куспан в кулуарах заседания сообщил, кто из осужденных казахстанцев может попасть под амнистию. Как сообщил Куспан, в первую очередь это пенсионеры, несовершеннолетние, женщины, которые воспитывают детей, мужчины, которые в одиночку воспитывали детей на момент совершения преступления, и так далее - лица, которые не представляют угрозы обществу.

Как сообщает КазТАГ, под амнистию не попадают лица, которые совершили преступление со смертельным исходом, находясь за рулем автотранспорта. Об этом заявил вице-министр внутренних дел Абай Кайырбеков.

«Под амнистию не попадают лица, которые совершили преступление, находясь за рулем автотранспорта (со смертельным исходом – КазТАГ)», - сказал Абай Кайырбеков, отвечая на вопросы депутатов, на обсуждении законопроекта об амнистии в среду.

По его словам, применение закона об амнистии не означает освобождение лиц, которые совершили преступление разных категорий. В законе учитываются интересы и права потерпевших и сохраняется баланс между потерпевшими и подсудимыми. Отмечается, что если год тому назад человек совершил преступление и он попадает под амнистию, то, возможно, у потерпевших возникнут вопросы.

«По статистике, число лиц с алкогольным опьянением садившихся за руль и совершивших преступление, снижается», - добавил вице-министр.