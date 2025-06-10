В Instagram появится новая функция, ориентированная на безопасность подростков, об этом стало известно на встрече министра цифрового развития Жаслана Мадиева с вице-президентом компании Meta доктором Саймоном Милнером в Астане, передает Tengri Life со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Фото:depositphotos.com

На встрече компания Meta представила новый функционал Instagram - "Аккаунты для подростков", предназначенные для пользователей младше 16 лет. Новая возможность позволит родителям активнее участвовать в цифровой жизни своих детей.

С помощью этой функции можно будет ограничить круг людей, видящих профиль подростка, скрыть нежелательный контент, автоматически блокировать грубые слова в комментариях и сообщениях, а также сделать публикации недоступными для незнакомцев.

Также предусмотрены дополнительные меры: отключение уведомлений в ночное время и установка лимита по времени использования Instagram.

По словам вице-президента Meta Саймона Милнера, функция основана на рекомендациях специалистов по детской и цифровой безопасности и предназначена для повышения уровня защиты подростков в Instagram.

Как сообщили в пресс-службе МЦРИАП, обновление должно выйти уже в ближайшее время.