В закон "О жилищных отношениях" предлагают внести поправки, предусматривающие некоторые изменения при предоставлении жилищных выплат для сотрудников государственных органов. Об этом говорилось сегодня на заседании рабочей группы комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В частности, предлагается распространить право на получение жилищных выплат на сотрудников прокуратуры, гражданской защиты и службы экономических расследований - по перечню должностей. Сейчас такие выплаты предусмотрены для военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, органов внутренних дел и оперативно-следственных подразделений Антикоррупционной службы.

"Сотрудники правоохранительных органов со стажем службы более 20 лет получат право на безвозмездную приватизацию жилья, предоставленного из государственного жилищного фонда. Сейчас такое право есть только у военнослужащих, сотрудников специальных госорганов и органов внутренних дел. Кроме того, теперь жилищные выплаты будут покрывать только 90 квадратных метров жилья. В настоящее время такой подход применяется при предоставлении социального жилья для людей с инвалидностью, многодетных семей и детей-сирот.

Сейчас военнослужащие и сотрудники специальных государственных органов при увольнении получают единовременные жилищные выплаты. По новым правилам, сумма этих выплат будет покрывать только оставшуюся задолженность по ипотеке", - озвучил предложения сенатор Наурызбай Байкадамов.

Предполагается, что эти изменения применят к тем, кто поступит на службу после 1 июля 2025 года. Таким образом, новые правила не коснутся действующих сотрудников, добавил сенатор.

Еще одно предложение - направлять находящиеся на личных специальных и сберегательных счетах излишне накопленные жилищные выплаты на досрочное погашение основного долга по ипотеке.

Также планируется сократить количество целей, на которые могут расходоваться жилищные выплаты. Останутся только три: приобретение жилья, оплата аренды, а также накопление средств на строительных сберегательных счетах с последующим использованием исключительно для погашения ипотеки.

Исключаются такие цели, как погашение ранее полученного ипотечного займа, уплата взносов при долевом строительстве, участие в жилищно-строительном кооперативе и улучшение жилищных условий (включая ремонт, строительство или покупку земельного участка).

Поправки также предусматривают: