В Костанае инвестору разрешили строительство вблизи аэропорта, несмотря на возражение Авиационной администрации Казахстана. Об этом сообщили Informburo.kz в Главной транспортной прокуратуре.

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Во время проверки сотрудники надзорного органа установили необоснованный отказ ТОО "ТЛК Тобыл" в разрешении на строительство логистического комплекса "Сухой порт". В Авиационной администрации объяснили это рисками скопления птиц.

"Однако проектом предусмотрены закрытые склады и упаковка грузов в тару, что исключает такие риски. Кроме того, отказ вынесен без согласования с прокуратурой, как этого требует закон", – уточнили в надзорном органе.

После вмешательства прокуроров права инвестора восстановили.

О строительстве сухого порта в Костанайской области говорят с 2022 года. Стоимость проекта, по предварительным данным, оценивалась в 37 млрд тенге.



