Руководитель управления образования Айман ИБРАЕВА привлечена к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. В возглавляемом ею ведомстве выявлено более 180 нарушений законодательства о государственной службе. Результаты плановой проверки озвучила пресс-служба Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области.

Фото с сайта gov.kz

Проверка показала, что каждое пятое нарушение в сфере кадрового делопроизводства ущемляло права сотрудников на оплату труда, продвижение по службе и получение социальных гарантий.

- В ходе проверки выявлено свыше 30 случаев нарушений конкурсных процедур при приеме на работу, - отметили в пресс-службе департамента. - Не дожидаясь официального подтверждения из базы данных «Специальные учеты», выносились решения о допуске кандидатов, что создавало реальные правовые риски при приеме на государственную службу лиц с потенциальными ограничениями.

Также в 80 случаях были зафиксированы грубые ошибки в расчете стажа, влияющие на установление должностного оклада, задержки в выплате командировочных (выплаты производились уже после завершения служебных поездок), а также факты возложения обязанностей отсутствующих сотрудников без начисления соответствующих доплат.

Нарушения выявлены и при оценке эффективности сотрудников. Зафиксированы случаи завышения баллов, от которых зависит выплата годовых бонусов. Премии получали даже те, кто ранее привлекался к дисциплинарной ответственности.

- Система наставничества продемонстрировала признаки полной несостоятельности: замены временно отсутствующих наставников не осуществлялись, а в ряде случаев в наставники назначались госслужащие с действующими дисциплинарными взысканиями. Подобные подходы дискредитируют саму идею служебной адаптации. Выявленные системные нарушения свидетельствуют о недостаточном контроле и управленческой несостоятельности, - говорится в сообщении Департамента по делам государственной службы.