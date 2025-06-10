Министерство финансов Казахстана подготовило проект приказа о повышении минимальных розничных цен на табачные изделия, передаёт Ulysmedia.kz.

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Документ размещён для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА".

Поправки касаются сигарет с фильтром и без фильтра, папирос, сигарилл, а также продукции с нагреваемым табаком. В ведомстве пояснили, что обновлённый порядок цен необходим для реализации сбалансированной налоговой и ценовой политики в отношении табачной продукции.

- Целью проекта является увеличение минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком. Предлагаемое изменение направлено для осуществления взвешенной налоговой и ценовой политики в отношении табачных изделий, - говорится в тексте проекта.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 19 июня.

Напомним, минимальные розничные цены на сигареты уже повышали 1 января 2025 года.