Пьяный водитель на угнанной Lada устроил ДТП в центре Костанае, скрываясь от погони. Пострадал человек
Андрей СКИБА
Вечером 8 июня на пересечении улицы Чехова и проспекта Аль-Фараби в Костанае произошло ДТП, причиной которого, по словам очевидцев, стала попытка скрыться от полиции.
Очевидцы сообщили, что за одним из автомобилей гнались два патрульных экипажа.
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На место происшествия прибыла скорая, которая увезла пострадавшего.
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В редакцию прислали записи видеорегистраторов, на одной из них видно, как сразу после столкновения полиция продолжает преследование.
Кадр из видео
На кадрах, снятых в другой части города, полицейские через громкоговоритель требуют от водителя Lada Priora немедленно остановиться.
Как сообщили сегодня, 9 июня, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, 8 июня, около 17:00, водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь по проспекту Аль-Фараби со стороны железнодорожного вокзала, при повороте налево на улицу Чехова не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. Пассажир ВАЗ-2107 получил травмы и был госпитализирован.
Установлено, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, а автомобиль был угнан. После столкновения нарушитель попытался скрыться с места аварии, но был задержан и водворён в изолятор временного содержания.
Проводится досудебное расследование.
Фото и видео предоставлены очевидцами ДТП
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