Департамент по противодействию киберпреступности МВД совместно с КНБ ликвидировал преступную группу, занимавшуюся нелегальной продажей персональных данных казахстанцев в интернете, передает Tengrinews.kz.

Об этом сообщил сегодня, 9 июня, сайт Polisia.kz.

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Как пояснил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай, сведения добывались из государственных баз и распространялись через Telegram-каналы, в том числе передавались отдельным коллекторским компаниям.

"Задержано более 140 человек, включая владельцев компании и администраторов канала. В настоящее время пять фигурантов арестованы", - уточнил он.

По его словам, во время обыска в коллекторских компаниях правоохранители изъяли более 400 устройств компьютерной и иной электронной техники.

По этому факту возбуждены уголовные дела по следующим статьям Уголовного кодекса: 205, части 3 ("Неправомерный доступ к информации"), 147, части 5 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных"), а также 211 части 3 ("Неправомерное распространение электронных ресурсов ограниченного доступа").

"Работа по установлению полного круга причастных лиц продолжается", - отметил Сүйінбай.

В министерстве заверили, что ведомство продолжит целенаправленную работу по недопущению утечки персональных данных и пресечению противоправной деятельности, нарушающей цифровую безопасность граждан.