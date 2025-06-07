Планируемая площадь под обработку - 650 тыс. га в 12 районах. Подготовлено 66 единиц техники: наземные опрыскиватели и аэрозольные генераторы, дельтапланы, самолёты и 17 агродронов. Химобработки на юге области идут с 14 мая.

Фото предоставлено Костанайской областной территориальной инспекции Комитета госинспекции в АПК МСХ РК

- Поставщики услуг по химической обработке полностью обеспечены необходимым объёмом пестицидов на прогнозируемую площадь, - сказал на брифинге 5 июня руководитель Костанайской областной территориальной инспекции Комитета госинспекции в АПК МСХ РК Нуркуат БИРТАЗИН. - В прошлом году обследование площадей для определения заселённости саранчовыми проводилось на 2,2 млн га, в этом - на 2,3 млн га. Площадь обработок в 2024 году составила 1 млн 125 тыс. га, в этом году - 650 тыс. га, но это прогнозные данные.

Речь идёт об обработках против итальянского пруса. По словам Биртазина, в прошлом году планировалось применить пестициды и против азиатской саранчи, но заселённость ею выше экономического порога вредоносности выявлена не была.

На вопрос «НГ» о том, каков был для сельхозпредприятий ущерб от саранчи в прошлом году, спикер ответил, что «ущерба не было, и в этом году ещё никто не заявлял».

Обследование территорий ведут специалисты РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов».

Нуркуат Биртазин (слева) и Тилек Тулебаев

- Кроме того, акиматами районов выделено 654 человека, которые прошли обучение, чтобы помогать обследователям, - сказал Биртазин. - На дату брифинга обследовано 390 тыс. га. Из них заселено 291 га, обработке - по принципу превышения порога вредоносности - подлежит 209,9 тыс. га. Обработано на 4 июня - 190 тыс.

Сейчас, по данным инспекции, 357 человек ведут обследования в тех районах, где идёт массовое отрождение саранчовых: Амангельдинском, Жангельдинском, Камыстинском, Наурзумском и в Аркалыке.

- В этом году, в связи с погодными условиями, отрождение стадных саранчовых произошло дней на 10 раньше обычного, - пояснил руководитель отдела областной теринспекции Тилек ТУЛЕБАЕВ. - 13 мая на юге оно было зафиксировано. 14 мая начались химические обработки.

Используются для этого разные виды техники, в том числе агродроны РГП «Фитосанитария». В сутки такой аппарат способен обработать около 50 га, удобен на площадях со сложным рельефом.

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