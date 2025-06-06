В акимате Астаны рассказали, чем могут помочь семье 7-летней девочки, которая пострадала в ДТП с автобусом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото предоставлено журналистам Tengrinews.kz мамой девочки

В акимате Астаны заверили, что с первых дней семье пострадавшего ребенка "оказывается всесторонняя помощь". Там сообщили, что представители акимата и автобусного парка встречались с родственниками пострадавшей.

По информации акимата, были определены следующие меры поддержки:

- Страховая выплата за счет полиса автопарка в размере 19,6 миллиона тенге (на данный момент в рамках закона ведутся процедуры).

- Дополнительно было принято решение об оказании спонсорской помощи от автопарка в размере 10 миллионов тенге.

- В связи с тем, что семья из Акмолинской области, им предложена помощь по аренде жилья на время пребывания в Астане с целью лечения и реабилитации.

Также семье обеспечивается медицинская и психологическая помощь и оказывается сопровождение по вопросам социальной поддержки, отметили в городской администрации.

- Состояние ребенка остается стабильным, она переведена в профильное отделение. Обо всех принятых и предложенных мерах родственники пострадавшей девочки были проинформированы. Акимат города с самого начала оказывает необходимую помочь, руководствуясь чувством сопереживания и искреннего желания поддержать семью. Наши представители находятся в постоянном контакте с семьей и продолжают предпринимать все возможные меры для обеспечения поддержки и восстановления пострадавшей девочки, - заключили в акимате Астаны.

Кроме того, два пациента, которые находятся в больницах, также получат страховые выплаты, заверили в столичном акимате.

Ранее стало известны подробности о пострадавшей девочке. Ее зовут Алуа Бекен. Ей 7 лет. В этом году она окончила первый класс. Семья Алуы жила в поселке Егиндыколь. В семье воспитываются пятеро несовершеннолетних детей. В столицу девочка приехала на каникулы.

Сейчас семья девочки объявила сбор средств на реабилитацию и дальнейшее восстановление ребенка. Номер для связи +77752323097.

Что произошло

Вечером 2 июня в Астане автобус наехал на столб. В результате пострадали 15 пассажиров. А 7-летней пострадавшей ампутировали ноги.

Как сообщили в городском автобусном парке № 1, водитель не заметил столб. Момент аварии попал на видео: на записи видно, как пассажирский автобус движется по проспекту Республики на относительно небольшой скорости.

В департаменте полиции Астаны сообщали, что по факту аварии начата проверка. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Согласно предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением при выполнении маневра и въехал в опору информационного табло. Его водворили в изолятор временного содержания.