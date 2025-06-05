После вынесенного приговора подсудимым по делу об убийстве Шерзата Полата в зале суда начался беспорядок, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео

После того как судья зачитал приговор и удалился из зала, присутствующие начали шуметь, а осужденные, находившиеся в защитной кабине, - бить кулаками по стеклу. После этого крики усилились.

Судя по кадрам, родственники осужденных выкрикивали недовольства в адрес стороны обвинения и семьи Шерзата. Чей-то голос за кадром кричит: "Абзал!" (Шынасыл, осужденный - прим.). На месте находятся сотрудники СОБРа. Они вывели журналистов и всех участников из зала суда.

Приговор по делу Шерзата

Главный подсудимый, который, по мнению следствия, нанес Шерзату удар ножом, приведший к смерти парня, Абзал Шынасыл приговорен к 23 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Он признан виновным по всем предъявленным статьям.

Сакиев Равиль признан виновным по всем статьям (статья 24 часть 3, 99 часть 2 пункты 7, 9 (покушение на убийство), статья 293 часть 3 УК (хулиганство). Ему назначено 20 лет лишения свободы.

Азамат Токтаубаев приговорен к 15 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности по статье 293 часть 3 (хулиганство), статье 188 часть 1 УК (кража) с учетом предыдущей судимости за тяжкое преступление и неотбытого по ней наказания.

Нуркияса Ильясова приговорили к 9 годам лишения свободы по статье 293 часть 3 УК (хулиганство) с учетом предыдущей судимости и неотбытого по ней наказания.

Шынгыс Белгожаев получил 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности (статья 293 часть 3 УК "Хулиганство").

Дархану Аскентаю назначили 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности (статья 293 часть 3 УК "Хулиганство").

Нурболу Токтаубаеву назначили 7 лет лишения свободы (статья 293 часть 3 УК "Хулиганство").

Дидара Калиахмета приговорили к 7 годам (статья 293 часть 3 УК "Хулиганство").

Несовершеннолетний Думан Ыскакполучил 1 год 6 месяцев по статье 434 УК "Недонесение о преступлении".

Убийство Шерзата Полата

Ночью 4 октября 2024 года в Талгаре жестоко убили подростка. 16-летний Шерзат Полат помогал в магазине своему отцу, когда начался конфликт с покупателем.

Буквально на следующий день в сети появились видео конфликта в магазине "Камажай". На кадрах запечатлено, как Шерзат бьет покупателя по лицу, после чего, спустя короткое время, к месту собирается толпа парней и обычная стычка, превращается в побоище с применением холодного оружия.

Ножевые ранения получил несовершеннолетний Шерзат и его дядя Нурканат Гаипбаев. Подростка доставили в больницу, однако спасти его не удалось, ранение оказалось слишком серьезным.

Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар была направлена группа из МВД.

Семье Шерзата Полата обеспечили охрану. Позже сгорел дом семьи погибшего Шерзата Полата.

9 декабря найдено тело дяди Шерзата Полата. По предварительной информации, мужчина покончил с собой, оставив предсмертную записку. 11 декабря отца Шерзата Полата арестовали на 15 суток.