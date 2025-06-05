Глава Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал, каким должен быть "комфортный" курс российского рубля по отношению к тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам Сулейменова, говорить о комфортном курсе некорректно, поскольку он формируется исторически и является результатом рыночного взаимодействия экономик.

"Когда мы говорим о комфортном курсе, то он не комфортный, а исторически сложившийся в результате взаимодействия экономических систем, когда экономики нашли эту равновесную точку - в районе пяти тенге. Комфортна она или нет, очень трудно сказать. Те, кто занимается, допустим, обрабатывающей промышленностью, конкурирует с российской продукцией, которая тоже дорогая, могут продавать свою продукцию дешевле", - отметил он.

Глава Нацбанка добавил, что для импортеров, закупающих, например, оборудование в России, высокий курс может быть невыгоден.

"В экономике считается, что курс - это один из инструментов, влияющих на конкурентоспособность. Нельзя держать свой собственный курс (валюты - прим.) чрезмерно сильным, особенно по отношению к валютам соседей, потому что можно потерять конкурентоспособность", - подчеркнул Сулейменов.

Председатель Нацбанка назвал текущий курс рубля к тенге отражением рыночного спроса и предложения.

"Если сейчас 6,3–6,4 на бирже, 6,5 в обменниках, значит, такой спрос установлен на рубль. Это во многом определяется тем, что импорт из России у нас велик - около 30 процентов", - резюмировал Тимур Сулейменов.