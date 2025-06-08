«Для нас мертвое тело - не мертво» - Разговор с патологоанатомом о жизни, смерти, околомедицинских мифах и о любви
Галина КАТКОВА
В этом случае - о любви к профессии. Все-таки встречались мы с начальником областного патологанатомического бюро управления здравоохранения Костанайской области Евгением СОХАРЕВЫМ перед Днем медицинского работника. Сначала часа два он отвечал на вопросы, потом повел на экскурсию.
Патологоанатом Евгений Сохарев: «Цените жизнь. Второй, вероятно, не будет»
Рассказывал про модернизацию службы, которую провели при поддержке управления. С гордостью показывал сканирующий микроскоп, новый микротом, лабораторные автоматы, холодильные камеры, новую каталку, даже спортзал для сотрудников, обустроенный на профсоюзный грант. И планами поделился: где будет шахта лифта, который сменит старый подъемник...
Это независимая экспертиза
- Евгений Юрьевич, можем написать, что вы любите свою работу?
- Конечно.
- А по диплому вы кто?
- Я врач-лечебник. Но в больницах не работал, с института планировал для себя профессию патологоанатома или судебно-медицинского эксперта. Когда студентом был, подрабатывал санитаром в морге и лаборантом-гистологом. Поэтому в нашей службе я могу заменить любого специалиста. Руковожу два года, а вообще, стаж у меня по специальности «патологическая анатомия» - двадцать лет.
- Ваше учреждение люди обычно называют моргом. И представления большинства о том, что здесь происходит, такие... опасливо-лаконичные. Забрали покойника, вскрыли, прибрали-одели и выдали для похорон. Все. Но ведь не все?
- Далеко не все. То, что вы перечислили, - это процентов десять от объема нашей работы, но, безусловно, очень важная ее часть. И мы стараемся делать ее хорошо. Мертвое тело абсолютно беззащитно. Наша задача - отнестись к нему с уважением, обеспечить сохранность, достойный вид. Кроме обычных услуг, мы внедрили в танатопрактику полноценный макияж и сосудистую бальзамацию. Кроме общей, у нас появились индивидуальные холодильные камеры. За два года практически полностью сменился персонал, чтобы исключить коррупционные риски.
Секционный стол для вскрытий оснашен ламинарной вытяжкой
Новая каталка грузоподъемностью до 300 кг совмещается с дверцей индивидуальной холодильной камеры
- Одна из обязательных процедур - вскрытие. Как думаете, почему люди нередко против нее? По религиозным соображениям?
- Есть и этот момент. Причины разные. Но я хочу вас поправить: вскрытие далеко не всегда обязательно. Их вообще с каждым годом все меньше. Законодательная база изменилась. Перечень случаев, когда необходимо обязательное исследование тел, уменьшился. Сейчас перечень короткий: при подозрении на особо опасную инфекцию или установленном случае гибели от нее, при материнской и младенческой смертности. В остальном - по желанию родственников. Когда необходимо выяснить причину смерти человека, уточнить диагноз, в том числе и для использования в суде.
- То есть фактически вы проводите патологоанатомическое исследование тел умерших?
- Да. Причем наши выводы не зависят от мнения руководства медицинских учреждений. Мы же не являемся отделением какой-либо больницы. Подчиняемся напрямую только управлению здравоохранения.
Вскрытие покажет
- Скажите, массовость посмертных исследований для медицины - это скорее хорошо, полезно? Или это рутина?
- Мое мнение - это нужно. Ведь для чего проводятся такие исследования? Для контроля лечения. Сама по себе смерть в стационаре - это же не норма. И надо выяснить, в чем проблема: тяжесть ли заболевания привела к гибели пациента, запущенность болезни, может быть, недообследованность или какие-то нарушения в работе лечебного учреждения. Это первое. Второе - это, конечно, выяснение патогенеза заболевания. Приведу в пример ситуацию с коронавирусной инфекцией. В начале эпидемии наши знания о ней были крайне ограничены: как лечить, каков патогенез смерти. В том числе и патанатомические исследования позволили приоткрыть здесь завесу.
- А умерших от «короны» вскрывали всех?
- Нет. Опять же, по желанию родственников.
- Вы лично вскрывали? Не боялись?
- Конечно, вскрывал. Нас к этому готовят. Это интересно. Страха не было. Работали в специальных костюмах, со всеми мерами предосторожности. Кстати, мы никаких доплат во время ковида не получали. Наверно, потому что патологоанатомы изначально «заточены» 24 на 7 быть готовыми к работе с опасными инфекциями.
- Вы себе какую-то папочку наблюдений тогда собирали?
- Само собой. У меня вышла большая статья в английском медицинском журнале «Классификация стадий течения коронавирусной инфекции». Она уже принята в научном сообществе, на нее ссылаются.
- А для нас, людей, которые помнят ужас от массовости ковидных смертей, есть практическая польза от ваших изысканий?
- Думаю, да. Это не последняя пандемия. Знания и опыт, полученные нами, помогут в будущем уменьшить грозные последствия для населения.
- Все-таки, если не такими общими словами, чем по итогам работы патологоанатомов смогут воспользоваться терапевты?
- В частности, некоторыми выводами об особенностях применения препаратов для разжижения тромбов, дыхательных аналептиков (это стимуляторы дыхательного центра) в сочетании с оксигенацией, то есть подачей кислорода. Именно патанатомия помогла установить эффективность/неэффективность того или иного способа лечения ими.
- Каждый патологоанатом сам до таких вещей доходит, полагаясь на опыт и чутье?
- Нет, конечно. Действуем по приказам и рекомендациям, которые разработаны для нашей службы. Там есть ключ, как раскрывать патогенез неизвестных, новых заболеваний.
Смертельно тонкие моменты
- Патогенез - это развитие. А танатогенез?
- Для нас труп - он же не мертвый. Раскрытие механизма смерти - танатогенеза - это целый детектив. Про дедуктивный метод слышали? Вот в процессе вскрытия мы применяем метод дедукции. Что было за минуту до смерти? Каков был характер смерти: быстрый, медленный - свои признаки есть. Что было за час до нее, за день, за десять дней, за несколько лет, что было при рождении - это когда мы находим врожденные пороки развития. С помощью этого метода и сравнительного анализа мы выявляем несоответствия между нормальной картиной - анатомической, физиологической - и патологической. Признаки суммируются. И мы можем сделать выводы о механизме и предположить причину смерти. Вот вам еще один пример. Умирает девочка 6 лет. Родители заметили на ноге потертость с папулой. Вскрыли. Перевязали. А на седьмой день девочка умерла. При посмертном обследовании на месте потертости обнаружилась язва. И все лимфоузлы - от подколенных до внутренних - увеличены, селезенка огромная. То есть девочка погибла на фоне генерализованного (распространенного) септического процесса. Начинаем выяснять, что за инфекция. И обнаруживаем пастереллез. Семья жила в частном доме, ребенок заходил в свинарник в открытой обуви. А свиньи - переносчики пастереллеза. Причина смерти установлена. Объясняем родителям, от чего умер их ребенок.
- И за этим к вам приходят?
- Моменты бывают тонкие. Надо стараться объяснить грамотно и при этом доходчиво. Зачастую люди ищут подоплеку. Сейчас все чаще. Я обычно - особенно тем, кто приходит с обвинениями, - сразу говорю: медицинские дела очень сложны, как правило, в них нет полноценного состава преступления, нет умысла, нет выгоды. Выгодоприобретателем от смерти пациента врач точно не будет. А дальше идем по фактам. Процентов 90% воспринимают пояснения. Кто-то идет дальше. И мы ему предоставляем всю патологоанатомическую информацию, нам скрывать нечего. Повторю, наше исследование - независимо.
«Зло» или не оно?
- Евгений Юрьевич, получается, вы ведете прием?
- Причем регулярный. Много людей обращаются за консультациями, уточнением диагноза, так как большая часть работы бюро - это гистологические исследования.
Врач объясняет, что видит гистолог на срезе ткани
Исследуется биологический материал, который забирается у человекав ходе какого-то медицинского вмешательства. Это может быть смыв, мазок цитологический, взятие биопсии, в том числе операционная биопсия. Отдельно - исследование плацентарной ткани. Когда есть в плаценте признаки воспаления, то ребенка надо дополнительно обследовать.
- Если упрощенно, то все, что у человека удаляют те же хирурги, патологоанатомический служба исследует? Все аппендиксы удаленные, что ли?
- Все.
- А зачем? Очаг боли, опасности у пациента убрали. Смысл исследовать ткань, которой в тебе больше нет?
- Ну, раз про аппендэктомию заговорили, возьмем ее для примера. Удаляя аппендикс, хирург может на глаз определить только, катаральный он или флегмонозный. Что видим мы? Вооруженным глазом, так сказать. Причину воспаления: вирусный агент, паразиты, каловый камень. И состояние ткани: например, в стенке аппендикса возможно образование опухоли. Следовательно, больному надо дообследоваться, быть на контроле. Вот, кстати, на мониторе своего микроскопа могу вам показать как раз признаки карциноидной опухоли в стенке аппендикса. Обычно они доброкачественные, «зла» нет, но в любом случае этому пациенту нужно дополнительное обследование.
- Зло - это рак, как я понимаю. В нашем обыденном сознании слово «гистология» чаще всего соотносится с этим заболеванием. Вы ставите диагноз, точнее, подтверждаете?
- У нас диагноз «рак» один врач никогда не ставит. И это очень хорошо. Мы смотрим биопсию первыми. По сути, выявляем, опухоль или не опухоль. И если она есть, то за дело берутся онкоморфологи, которые специализируются на диагностике именно опухолей. У них есть дополнительные методы обследования. Они наш диагноз либо подтверждают, либо снимают. Если больной сомневается, может обратиться в третью инстанцию - НИИ онкологии, дальше - зарубежные институты.
На рабочем столе Евгения Сохарева современный сканирующий микроскоп (стоимость - около 10 млн тенге)
- А вас потом интересует, подтвердился ваш диагноз или нет?
- Конечно, мы просим коллег нам сообщать. Никакой ревности нет. Я считаю: чем больше мнений, тем больше это на пользу больному. Мы с онкодиспансером в хорошем контакте работаем. Я вам новый замораживающий микротом показывал полчаса назад, год, как куплен. (Микротом - инструмент для разрезания биологических образцов на очень тонкие сегменты для микроскопического исследования - «НГ»). Он позволяет нам использовать экспресс-метод. Если у хирургов в ходе операции появляются сомнения по поводу злокачественности опухоли, они нам сюда срочно препарат присылают. Мы в течение часа нарезаем, смотрим и говорим: злокачественная опухоль или доброкачественная, или же это не опухоль вовсе. Тогда им не нужно расширять объем оперативного вмешательства. Или если доброкачественное новообразование, тогда вообще орган можно сохранить полностью или частично... А в целом современное оснащение лаборатории позволило нам сократить сроки выдачи гистологических заключений на двое суток.
Новый замораживающий микротом позволяет эффективно использовать эккспресс-методику
Кстати, выполнение любых гистологических исследований строго регламентировано и лицензировано. Существует приказ, регламентирующий патологоанатомическую деятельность. Там расписано, при каких заболеваниях что берется, сколько ткани, для каких нужд. Вплоть до количества срезов при подготовке материала для гистологи. И в этом никаких допусков быть не может.
- Скажите, а данные исследований сохраняются? Чтобы пользоваться этой информацией, когда человек заболеет, надо же где-то ее найти?
- У нас имеется гистологический архив. Создаем электронную версию для онкопатологий. Потом будем расширять на все случаи в патологоанатомическом бюро. Сейчас для этого есть и технологии, и оборудование. Если раньше, например, стекла с препаратами хранились пять лет, на консультацию в другой город или страну их надо было везти с собой, то архив в «цифре» вечен. А файлы, которые мы создаем сканирующим микроскопом, позволят человеку легко использовать их для дистанционных консультаций.
Гистологический архив. В одном ящике - около 500 препаратов. Сейчас архив цифровизируется
«Не вместо, а вместе»
- Искусственный интеллект используете в работе?
- Как инструмент, который позволяет рутинные процессы, вроде подсчета клеточных элементов, оптимизировать.
- Придет время, когда он вас заменит? Будет сам смотреть на мониторе вашего крутого микроскопа срезы ткани с 800-кратным увеличением и дифференцировать «добро» и «зло». Возможно?
- Моя позиция относительно ИИ - «не вместо, а вместе» с интеллектом человека. При условии, что мы свой естественный интеллект будем наращивать и развивать.
- Мне кажется, с развитием как раз большие проблемы. Не согласны?
- У меня есть интересные наблюдения. Я же преподаю в медицинском колледже уже около 20 лет. Когда появились цифровые доски, возможность делать презентации, я очень загорелся. Думаю, как классно. Буду все визуализировать. На вскрытия ребят водить не надо и в микроскоп им заглядывать не обязательно. Процесс заснял и показал. И они себя хорошо чувствуют, и все тонкости могут увидеть. Наготовил презентаций. И по ним стал читать лекции. А через год-два убедился в том, что студенты хуже усваивают материал. То есть раньше они писали вместе со мной. Что-то на доске мелом рисовалось. Все было вроде бы проще, а когда стало вроде доходчивее, ярче и в «цифре» - усвоение стало хуже. У меня еще год ушел на понимание. Что я в итоге сделал, чтобы понять? На бумаге от руки записал объем информации, который компактно был вложен в презентацию. Вышло 19 листов. А до «цифры» у меня самая большая лекция занимала листов шесть. Поэтому принцип «подобное учит подобному» остается краеугольным.
- То есть спрессовать восприятие нельзя?
- Почти так. Информации много. А большинство не умеют самостоятельно сосредоточиваться, выделять важное. Переизбыток информации приводит к тому, что теряется интерес. Теперь, когда даю материал, они вместе со мной рисуют схемы, заполняют таблицы. Усвоение стало лучше. А визуализацию оставляю на «сладкое» как дополнительный материал.
Объем воспринимаемой нами информации конечен. Наш мозг так устроен. Нейроны могут получить 10 сигналов, но аксон у них всего один. И он в ответ на воспринятые 10 сигналов выдаст всего один. Закон ответной реакции таков. Можем 120 импульсов получить, а набор реакций ограничен - бей, беги, затаись. Других природой не предусмотрено. Нам 22 мозга никто не даст. Тем более что в мозге далеко не все структуры направлены на обработку внешней информации.
Про душу и тело
- Не удержусь от вопросов, которые грех не задать патологоанатому, который видит людей изнутри в самом прямом смысле слова. Например, про чистые сосуды алкоголиков. Правда?
- Атеросклероз сосудов обусловлен тем, что на стенках откладывается холестерин, который вырабатывает наша печень. Если печень отвлекается на более «интересные вещи» - переработку алкоголя, то холестерина она вырабатывает меньше. Тогда у человека может не быть атеросклероза, но есть цирроз печени. Кто чего больше боится. Я, например, не пью.
- А про легкие курильщиков, забитые смолами. Видели вы такое?
- Легкие особо не отличаются. Но есть другой аспект - температура на конце сигареты в момент затяжки очень высокая, до 300 градусов. При вдыхании горячего дыма гибнет поверхностный эпителий верхних дыхательных путей. Раз за разом. Теории Вирхова о происхождении опухолей никто не отвергал: причиной развития рака может быть хроническое повреждение. То есть, если вы будете расцарапывать себе палец изо дня в день на протяжении 20 лет, у вас на этом пальце вырастет опухоль. С большой долей вероятности злокачественная. Когда курите, вы регулярно повреждаете себе дыхательные пути горячим газом. Кстати, у любителей кальянов риски не меньше. Недаром людям, работающим во влажных цехах, требуется ограничивать рабочий день и давать молоко за вредность. Потому что вдыхать аэрозоли - вещества, присутствующие в туманах влажных сред - вредно. Они нестерильны, там полно бактерий, с частицами этого тумана они могут попадать в самые глубокие отделы легких, вызывая там воспаления. Употребляя табак, табакоподобные вещества посредством ингаляций, будьте готовы получить пневмофиброз.
- Почему одним из нас дано дожить до 100 лет в ясном уме, а другие умирают значительно раньше и в маразме? В чем дело, если в конструкции нашего физического тела ничего кардинально не меняется?
- Давайте сразу отодвинем в сторону везение-невезение, травмы. Тут ничего не скажешь. А дальше работают другие факторы: генетика, экология, качество жизни. Оно, кстати, не очень связано с уровнем дохода. Нет прямой связи. Можно очень много зарабатывать и жить разнузданно и небережливо в отношении своего здоровья.
- Что значит «относиться к себе хорошо»? В вашем понимании.
- В ответ вас спрошу. Вы знаете, кто вы, название своего биологического вида?
- Homo sapiens - человек разумный.
- Нет. Это неандерталец. А вы Homo sapiens sapiens - человек дважды разумный. Наша задача преобразовывать окружающую нас действительность своим разумом и трудом. Надо соответствовать. Наше тело - храм. Ну чтобы уж не быть высокопарным, это дом. Так зачем нести в него всякую дрянь: есть что попало, пить спиртное, курить. Цените жизнь, единственно данную. Второй, вероятно, не будет.
- Вы атеист? Или допускаете существование бога?
- Ох, вопрос. Я агностик. Сомневаюсь, есть бог или нет. А раз сомневаюсь, значит, уважаю искренне верующих. Именно поэтому человек сомневающийся - более свободный, чем атеист, отрицающий веру.
Досье «НГ»
Евгений Юрьевич СОХАРЕВ - выпускник Казахской медицинской академии (сейчас НАО «Медицинский университет Астана»), врач-патологоанатом высшей категории, кандидат медицинских наук. Тема кандидатской - «Изменение костномозгового кроветворения при алкогольной интоксикации».
Медицинский стаж - 20 лет. Знаковая цитата: «Если ты садишься к микроскопу с настроем «Ой, да я это знаю», значит, ты уже не в профессии. Каждый случай - это новая загадка, которую нужно раскрыть».
Любимые писатели - Шекспир, многие произведения которого читает наизусть, Лесков, Булгаков, фантасты, включая Азимова, Адамова, Ефремова, Стругацких.
Активный участник клуба «Бег в радость и самопревосхождение». Участвует в международных беговых марафонах, старается вести здоровый образ жизни.
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