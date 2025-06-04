С такой инициативой выступило Министерство внутренних дел. Соответствующие поправки в приказ главы МВД вынесены на публичное обсуждение, сообщает Тengrinews.kz.

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Согласно документу, предполагается, что ношение специального жилета станет обязательным для тех, кто приговорен к общественным работам.

- Мера направлена на повышение дисциплины среди лиц, совершивших уголовные правонарушения, - отмечают в МВД.

Публичное обсуждение инициативы МВД продлится до 14 июня 2025 года.

Общественные работы вместо штрафа: что изменится с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в Казахстане вступят в силу нормы нового закона, согласно которому общественные работы станут альтернативой административному взысканию. Закон был принят в январе этого года. Общественные работы назначаются судом - только при согласии нарушителя. Выполняться они будут в свободное от работы и учебы время, по 1–4 часа в день.

Общественные работы будут применяться по 11 статьям и 15 составам административных правонарушений. К примеру:

загрязнение мест общего пользования (мусор и плевки на улицах);

мелкое хулиганство (нецензурная брань в общественных местах);

приставание в общественных местах;

противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода);

заведомо ложный вызов специальных служб;

распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Кроме того, общественные работы могут назначить за некоторые нарушения ПДД: