"Отдать долг обществу" - В Казахстане для осужденных, наказанных общественными работами, могут ввести новую форму
С такой инициативой выступило Министерство внутренних дел. Соответствующие поправки в приказ главы МВД вынесены на публичное обсуждение, сообщает Тengrinews.kz.
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Согласно документу, предполагается, что ношение специального жилета станет обязательным для тех, кто приговорен к общественным работам.
- Мера направлена на повышение дисциплины среди лиц, совершивших уголовные правонарушения, - отмечают в МВД.
Публичное обсуждение инициативы МВД продлится до 14 июня 2025 года.
Общественные работы вместо штрафа: что изменится с 1 сентября
С 1 сентября 2025 года в Казахстане вступят в силу нормы нового закона, согласно которому общественные работы станут альтернативой административному взысканию. Закон был принят в январе этого года. Общественные работы назначаются судом - только при согласии нарушителя. Выполняться они будут в свободное от работы и учебы время, по 1–4 часа в день.
Общественные работы будут применяться по 11 статьям и 15 составам административных правонарушений. К примеру:
- загрязнение мест общего пользования (мусор и плевки на улицах);
- мелкое хулиганство (нецензурная брань в общественных местах);
- приставание в общественных местах;
- противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода);
- заведомо ложный вызов специальных служб;
- распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения.
Кроме того, общественные работы могут назначить за некоторые нарушения ПДД:
- для водителей, не пропустивших скорую, пожарную или полицию (непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб);
- нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения (статья 615 КоАП).
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