Каждое лето в Костанае повторяется один и тот же сценарий: едва наступает июнь - улицы утопают в белом пуху. Кто-то воспринимает это как безобидное сезонное явление, а кто-то - как настоящее испытание.

Пуховая атака: красиво, но не всем по душе

- Выходим на улицу в очках и маске, - делится жительница города Айгуль САНСЫЗБАЕВА. - У мужа аллергия, и без защиты ему буквально нечем дышать. Дома - увлажнитель и плотные шторы. Уже целая система выработалась.

По словам фельдшера скорой помощи Натальи МИТРОФАНОВОЙ, количество вызовов в начале лета возрастает.

- Чаще всего жалобы от родителей: дети начинают чихать, появляются высыпания, отёки, слезятся глаза, - рассказала она. - Иногда приходится выезжать на дом, особенно если ребёнок тяжело переносит приступ. Рекомендуем как можно меньше находиться на улице в пиковые часы - с 11-ти до 17-ти. Обязательно проветривать жильё поздно вечером или ранним утром.

Что еще советуют медики:

- Носите солнцезащитные очки и маску - это защищает глаза и дыхательные пути.

- Очищайте одежду и волосы после прогулок, особенно перед сном.

- Старайтесь держать окна закрытыми днём, используйте сетки и марлю.

- Проводите влажную уборку дома каждый день.

- При необходимости обращайтесь к врачу-аллергологу и держите под рукой антигистаминные препараты.

- Используйте кондиционер с фильтрацией воздуха или хотя бы комнатный вентилятор с увлажнителем.



- Мы включаем пылесос каждый вечер, - делится опытом пенсионер Валерий Николаевич. - Без этого вся квартира в пуху. А на балкон вообще перестали выходить - просто закрыли его до июля.



Проблема возвращается из года в год, и пока нет системного решения по замене аллергенных тополей на другие породы деревьев. Жителям остаётся только надеяться на скорый дождь - он, как правило, помогает хотя бы временно унять «пуховую бурю».

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Автор - студентка 2 курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова