Поддерживаю. Хватит потакать радиофобам и их надуманным страхам. 11.7% Поддерживаю. Если за этим последует улучшение качества связи, то я за. 20.2% Против. Я считаю, что эти вышки опасны для здоровья, а переехать нет возможности. 9.6% Против. Дом - собственность жильцов. Установку вышки нужно согласовывать с ними. 58.5%