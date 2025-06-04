Еще один район добавили в план ремонтных работ на эту неделю энергетики в Костанае
Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». До конца этой недели компания запланировала работы на подстанциях и высоковольтных линиях в восьми районах областного центра. Новый район - в самом конце списка.
Иллюстративное фото freepik.com
ТП –264 (работы на ВЛ)
со 2 по 12 июня с 10:00 до 18:00
магазин «Запчасти», «AsemMotors», «Голд Барс».
Частный сектор: ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21, ул. Кооперативная, 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9, ул. Комарова, 15-33, 19/1-19/16, ул. 5 Декабря, 70-90, 82/2-82/12,19/11-19/20.
КТП – 712 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)
со 2 по 21 июня с 10:00 до 18:00
детский сад по ул. Абая 11/11.
Частный сектор: ул. Школьная, 1-32, ул. Северная, 1-23, ул. Абая, 4-11,2/1,3/1, ул. Энергетиков, 6/3,11-13.
ТП –458 (работы на ТП)
5 июня с 10:00 до 18:00
ТОО «Кред», ИП Требушной, ТОО «Касстехсервис», ТОО «АтикоАгро», магазин «Аккумуляторный мир», «Тулпар», ИП Каппасов, ИП Славинская.
Спальный сектор: пр. Тауелсиздик, 161,165,184,188, ул. Майлина, 10,12
Частный сектор: ул. Дзержинского 11-54,48/1,9/1-9/12, пр. Тауельсиздик 173-194
Светофоры: пр. Тауелсиздик – ул. Дзержинского, пр. Тауелсиздик – ул. Майлина
ТП –347, ТП-127 (работы на ВЛ)
5 июня 2025 года с 10:00 до 13:00
Детский сад «Ак-Бота», ИП Лекарева, ГЭК «Восток», магазин «Радио-детали», «Алтын», «Продукты», «Театральный», ТОО «Медтехника».
Частный сектор:
ул. Чехова 141-256,
ул. 1 Мая, 130-294, 272/1-272/5, 270/2-270/4, 275/2-275/4, 277/1-277/17, 262/1-262/8,
ул. Валиханова, 2-75, 73/1-73/16,72/1-72/41,80/1-80/43,70/2-70/38,21/1-21/7,
ул. Шипина, 58-217, ул. Алтынсарина, 211-227,
ул. Дулатова, 166-261, 186/1-186/16,241/1-241/25,
ул. Байтурсынова, 186-259, 221/1-221/14,
ул. Баймагамбетова, 244-320, 244/1-244/7,242/1-242/14, 290/2-290/14, 292/3-292/7.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.