В 2023 году в Казахстан завезли более 21 миллиона мобильных телефонов из разных стран, в том числе из стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По утверждению министра цифрового развития Жаслана Мадиева, 75 процентов устройств завозили нелегально. Корреспондент Tengrinews.kz разбиралась в ситуации.

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Контекст

В Казахстане всерьез взялись за серый импорт смартфонов. Все началось с того, что в феврале Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) сообщило о введении правил, которые помогут бороться с серым рынком мобильных устройств. Предполагалось, что c 24 марта будут введены белый, серый и черный списки регистрации абонентских устройств сотовой связи.

В белом списке будут устройства, успешно прошедшие верификацию и внесенные в базу данных. В сером - аппараты, статус которых требует дополнительной проверки, но временно допущенные к работе в сети на срок до 30 дней. В черный список попадают устройства с некорректным или измененным IMEI-кодом или же внесенные в международный список GSMA. Все телефоны, попавшие в черный список, будут заблокированы.

Позже казахстанцам решили дать дополнительное время для верификации своих смартфонов.

Сколько в Казахстане нелегальных смартфонов

Недавно министр цифрового развития Жаслан Мадиев заявил, что за серый импорт в министерстве взялись после обращения официальных дистрибьюторов, которые, по его словам, страдали от продавцов, завозивших телефоны в Казахстан и не плативших налоги.

По статистике министерства, до введения реформы 75 процентов мобильных устройств завозили в Казахстане нелегально. В результате бюджет страны недополучил 100 миллиардов тенге.

В феврале депутат Мажилиса Екатерина Смышляева заявила, что в 2024 году доля мобильных устройств, ввезенных в нашу страну нелегально или по серым схемам, составила 64 процента от всего рынка.

Редакция Tengrinews.kz обратилась с официальным запросом в Комитет государственных доходов (КГД), чтобы понять, как 75 процентов мобильных телефонов могли попасть в страну нелегально.

На этот вопрос в КГД не ответили, назвав лишь статистику по ввозу мобильных телефонов в Казахстан. Согласно ей, с 2023 года по апрель 2025 года из третьих стран (каких именно - не уточняется) в Казахстан завезли более 21 миллиона смартфонов. Отдельно из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия) завезли 331,5 тысячи телефонов.

"Согласно статье 25 договора о ЕАЭС в рамках Таможенного союза государств - членов ЕАЭС осуществляется свободное перемещение товаров между государствами - членами союза без применения таможенного декларирования и, соответственно, без уплаты таможенных платежей и налогов", - говорится в ответе комитета.

Таким образом, если телефоны завозят в Казахстан из стран ЕАЭС, за них не уплачивают таможенные пошлины, но платят НДС. За телефоны из всех остальных стран необходимо вносить и таможенные платежи, и налоги.

Как именно 75 процентов смартфонов завезли в Казахстан нелегально, в КГД не объяснили. Откуда такая статистика у МЦРИАП, не уточняется.

Регистрация смартфонов: что происходит сейчас

Недавно в соцсетях появилась информация о том, что все юридические лица обязаны будут верифицировать каждое незарегистрированное мобильное устройство и платить за это около 4 тысяч тенге. Деньги будет получать частная компания. В Министерстве цифрового развития опубликовали объяснение, из которого следует, что для физических лиц верификация бесплатна, а платить должны будут импортеры - как юридические лица.

"Размер оплаты рассчитан на основе расходов на доступ к международным базам (например, GSMA); обеспечения технической поддержки 24/7; защиты данных и противодействия мошенничеству", - говорится в сообщении.

Там сравнили тариф на аналогичную регистрацию с другими странами (от 3 000 до 400 тысяч тенге) и заявили, что в Казахстане он один из самых низких.

В министерстве также ответили на вопрос, почему услугу оказывает частная компания.

"Речь не идет о передаче фискальной функции. Это техническая услуга. Вместо создания новой госструктуры и дополнительных расходов из бюджета реализация проекта была предложена рынку - через открытую и конкурентную процедуру. Монополии нет. Процесс квалификационного отбора открыт, и уже несколько компаний заявили желание участвовать в проекте", - добавили в министерстве.

По данным МЦРИАП, с начала старта верификации в Казахстане легализовали 12 миллионов мобильных устройств. Там заверили, что из-за этого нововведения цены на смартфоны в официальных магазинах не вырастут: возможно, они "даже подешевеют".