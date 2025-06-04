По словам министра, точное количество поголовья сайгаков в Казахстане станет известно после проведения полевых работ. Он также поделился планами по переработке и продаже сайгачатины. Как рассказал Нысанбаев, 13 предприятий готовы ежедневно принимать 3,7 тысячи голов сайги, передает Tengrinews.kz.

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"Учитывая горький опыт 2023 года, мы отнеслись к этому вопросу очень ответственно и практически изучили все мясокомбинаты, чтобы увидеть их реальную готовность. Мы предполагаем, что если начнем регулирование поголовья, то только через мясокомбинаты, где будут проведены все санитарно-ветеринарные процедуры по каждой туше, чтобы обезопасить население от неблагоприятных последствий", - сказал Нысанбаев в Сенате.

При этом мясо сайги будут реализовывать в розницу.

"Есть интерес со стороны бизнеса в строительстве новых хранилищ для мяса и его переработки. Заводы расположены в регионах распространения сайги — это Западно-Казахстанская, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Карагандинская и Павлодарская области", - отметил министр.

2 июня заместитель акима области Улытау Жанибек Нупиров сообщил о 16 800 случаев гибели сайгаков . По его словам, это создает риски распространения инфекции в регионе.

В мае проректор по науке Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана Альжан Шамшидин заявил, что Казахстан может заработать миллиарды долларов при рациональном подходе к использованию такого ресурса, как сайгаки. Для контроля над животными он предложил держать всех сайгаков в закрытых резерватах.