День защиты детей - праздник, который должен был начаться с улыбок, шариков и мороженого, - в этом году для многих обернулся стрессом, руганью и невыносимой толкучкой у входа в Therma Park в ТРЦ «Костанай Плаза».

Вместо отдыха - многочасовое стояние в очереди, духота и толкотня. То, что задумывалось, как подарок детям, стало настоящим испытанием для их родителей.

«Слишком много желающих, слишком мало порядка»

Уже с 10 утра у входа в термальный парк стали собираться люди. Причина ажиотажа - обещанные бесплатные детские пропуска в честь праздника. К полудню очередь растянулась... до самого экскалатора, который даже пришлось остановить, чтобы не было травм.

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Люди толпились, шумели, толкались. Кто-то пытался пролезть без очереди, кто-то ругался с другими родителями. Атмосфера была, мягко говоря, накалённой.

- Толпа была неугомонная. Шум стоял такой, что детей было просто жалко. Давка началась ближе к 11-ти. Люди буквально лезли друг на друга - лишь бы не упустить бесплатный вход, рассказывает Марина, мать троих детей.

Кассир на грани

Сотрудница кассы Therma Park Амина с трудом сдерживала эмоции.

- Я просто не ожидала. Люди не слышали нас, не слушали. Кто-то кричал, кто-то матерился. С одним мужчиной произошёл скандал прямо у стойки - я боялась, что он кинется через прилавок, - призналась она редакции.

Некоторые клиенты обвинили Therma Park в неорганизованности - мол, не продумали логистику, не усилили охрану, не сделали записи или предварительной регистрации.

Другие же считают, что виновата толпа.

- Люди просто не умеют спокойно реагировать на скидки. Как будто последний шанс в жизни! - возмущается один из родителей.

«Праздник испорчен - кто ответит?»

Что должно было стать днем радости, закончилось тем, что множество детей провели утро в слезах и скуке. Вместо бассейнов и водных горок - усталость, духота и вымотанные нервы.

Итог - праздник прошёл для многих мимо. А главное - он мог быть иным.

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Если этот инцидент чему-то научил, так это тому, что даже радость требует чёткого плана.

Надеемся, что урок будет усвоен - и следующий День защиты детей в Костанае пройдёт так, как и должен: с весельем, заботой и уважением ко всем участникам.

Фото автора

Автор - студентка 2 курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова