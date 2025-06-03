Казахстанские бегуньи Нора Джеруто и Дейзи Джепкемей завоевали золото и бронзу чемпионата Азии в Гуми (Южная Корея), передает Tengri Sport.

Фото: Дирекция развития спорта

Атлетки выступили на дистанции три тысячи метров с барьерами. Джеруто, которая перед стартом была фаворитом состязания, прошла дистанцию за 9 минут 10,46 секунды, а Джепкемей - за 9 минут 27,51 секунды.

Серебряная медаль досталась Парул Чаудхари из Индии.

Отметим, что для Дейзи Джепкемей бронза в этой дисциплине стала второй наградой на турнире. Ранее она стала чемпионкой в беге на 10 тысяч метров.

Напомним, обе спортсменки родились в Кении и приняли гражданство Казахстана в 2018 году.