Казахстанские бегуньи выиграли золото и бронзу чемпионата Азии
3 июня 2025, 14:53 | Спорт
Казахстанские бегуньи Нора Джеруто и Дейзи Джепкемей завоевали золото и бронзу чемпионата Азии в Гуми (Южная Корея), передает Tengri Sport.
Фото: Дирекция развития спорта
Атлетки выступили на дистанции три тысячи метров с барьерами. Джеруто, которая перед стартом была фаворитом состязания, прошла дистанцию за 9 минут 10,46 секунды, а Джепкемей - за 9 минут 27,51 секунды.
Серебряная медаль досталась Парул Чаудхари из Индии.
Отметим, что для Дейзи Джепкемей бронза в этой дисциплине стала второй наградой на турнире. Ранее она стала чемпионкой в беге на 10 тысяч метров.
Напомним, обе спортсменки родились в Кении и приняли гражданство Казахстана в 2018 году.
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