Лето - время отпусков, пляжей и освежающих напитков. Но за всеми этими радостями скрываются те, кто не отдыхает, а работает на износ, чтобы чужой отдых прошёл идеально. Солнце, жара, нескончаемый поток клиентов и стресс - так выглядит сезон глазами работников сферы обслуживания. Мы спросили официантку с трёхлетним стажем о том, каково это - быть по ту сторону летнего веселья.

Лето - горячий сезон не только для пляжа, но и для сферы обслуживания

Наша героиня - Анна С., 22 года, официантка в пляжном кафе третий сезон подряд.

- Как меняется ваша работа летом?

- Меняется всё. Это не просто напряжённее - это совсем другой ритм. Люди приезжают отдыхать, но для нас это сезон, когда ты едва ли не живёшь на работе. Бывает, не успеваешь поесть или даже присесть за 12 часов. А жара делает всё ещё тяжелее.

- А как ведут себя клиенты в пик сезона?

- Честно? По-разному. Есть вежливые, добрые - они словно оазис в пустыне. Но есть и те, кто относится к тебе, как к обслуживающему роботу. Щёлкают пальцами, требуют, чтобы всё было «вот прямо сейчас», делают замечания не по делу. Слово «пожалуйста» для некоторых — будто роскошь.

- Бывали особенно тяжёлые случаи?

- Один запомнился. Плюс 34 градуса на улице, кондиционер сломался, кухня перегрета. А мужчина устроил сцену из-за того, что лёд в напитке «недостаточно холодный». Кричал, обвинял, ушёл, не заплатив. После этого я просто не выдержала - закрылась на кухне и расплакалась.

- Как вы справляетесь со стрессом?

- Только за счёт команды. Мы держимся друг за друга. Шутим, поддерживаем, подменяем, когда кто-то на пределе. И, конечно, помогает, когда попадаются адекватные, добрые люди. Иногда одна благодарная улыбка способна перевесить целый день негатива.

- Что бы вы хотели сказать тем, кто этим летом окажется в кафе, отеле или магазине?

- Пожалуйста, помните: мы тоже люди. У нас тоже лето, только мы его проводим не на пляже, а в жаре и в шуме. Не надо особого почтения, просто - уважение, элементарная вежливость. Скажите «спасибо», если вам понравилось. Это ничего не стоит, а для нас это огромная поддержка.

От автора. Работники сферы обслуживания - невидимые герои лета. Они первыми приходят и последними уходят, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно. В этот сезон давайте будем внимательнее и добрее. Простые слова благодарности - это уже начало перемен.

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Автор - студентка 2 курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова