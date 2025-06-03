Детский праздник «Балалар қауіпсіздігі – басты назарда» («Безопасность детей – в центре внимания») провели утром 28 мая на площади возле областного акимата. На площадке работали пожарные, сотрудники водно-спасательной службы, оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф.

Выставка спецтехники притягивала внимание юных горожан. Дети залезали в кабины пожарных машин, примеряли защитные костюмы, включали сирены и рассматривали снаряжение спасателей.

- Наше мероприятие посвящено Международному Дню защиты детей, - сообщила "НГ" представитель ДЧС Ляззат ЖАКПАРОВА. - Сейчас лето, дети вышли на каникулы, начали отдыхать в лесу, в парке. И знание правил безопасности - крайне важно. Мы учим, как вести себя на воде, при пожаре, как оказывать первую помощь. Мало ли что может случиться.

Для юных зрителей выступили спортсмены по пожарно-спасательному спорту, были установлены стенды со спасательным оборудованием. Также организовали концерт, приуроченный ко Дню защиты детей.

Дети участвовали в викторине по противопожарной безопасности, выигрывали сладкие призы, а также получили возможность задать вопросы сотрудникам ЧС.

- Мне очень понравилось! - говорит ученица школы №2 Султана ХАМИТ. - Я побывала в настоящей пожарной машине, сидела за рулём и познакомилась со служебной собакой - это было круто!

Также впечатлениями поделились Кирилл ЦИТЕРКОП и Сергей СИТНИКОВ:

- Мы узнали много нового: залезли на квадроциклы, в пожарную машину, а ещё надевали защитный костюм. Но самое классное - это бегать под струёй из пожарного шланга!

- По-моему, такие мероприятия просто необходимы, особенно сейчас, когда везде цветёт тополь, - отметила учительница школы № 2 Любовь РУБЕЦ. - Дети могут баловаться с зажигалками, спичками и может возникнуть пожар. Им нужно знать, как себя вести, куда звонить и что делать. А лучший способ запомнить - это всё увидеть и попробовать своими руками.

Классный руководитель 6 «А» класса школы-лицея № 2 Татьяна БАРАНОВА объяснила, почему важно ходить на такие мероприятия:

- Много информации проходит мимо детей. Например, нам объясняли, как работает дефибриллятор, объяснили основы первой помощи. Всё это – в игровой, интерактивной форме. Дети не просто слушают, а общаются с настоящими пожарными и спасателями, задают вопросы. Это очень важно и как ранняя профориентация.

Пожарные, вода, сирены, викторины и даже собаки - всё ради того, чтобы дети запомнили главное: безопасность - не скучная лекция, а наглядный урок для вырабатывания навыков сознательной жизни.

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Автор - студент 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова