Почти 30 тысяч казахстанцев объявлены банкротами
В Казахстане уже более 28 тысяч человек признаны банкротами. Государство списало более 147 миллиардов долгов, передает Tengri Life.
Фото: depositphotos.com/shisuka
С 3 марта 2023 года в Казахстане действует закон о банкротстве. Он позволяет гражданам официально избавиться от непосильных долгов через одну из трех процедур:
- внесудебное банкротство - по заявлению через eGov, без суда;
- судебное банкротство - через суд при наличии имущества;
- восстановление платежеспособности - если доход позволяет платить по графику.
Внесудебное банкротство подходит тем, у кого нет дохода и имущества - долги просто списываются. Судебное банкротство проходит через суд, применяется при наличии имущества: его могут продать, а остаток долга списать. Восстановление платежеспособности - альтернатива для тех, у кого есть стабильный доход: человек выплачивает долг по графику и сохраняет статус.
На конец мая 2025 года 28 400 казахстанцев признаны банкротами через органы госдоходов, 196 человек - через суд. Общая сумма списанных долгов составила 147,1 миллиарда тенге.
А еще 103 гражданина пошли по пути восстановления платежеспособности. У восьми из них уже утверждены графики выплат.
Казахстанцы все чаще подают на банкротство. За весь 2024 год было подано 83 057 заявлений, а только за первые 5 месяцев 2025 года - уже 77 106.
С 20 августа 2024 года вступили в силу важные поправки, которые сделали процедуры доступнее:
- платежеспособность можно восстановить даже без просрочек и имущества, если есть стабильный доход;
- внесудебное банкротство теперь работает и по долгам перед МФО, ломбардом, коллекторами - не только банками;
- подать заявление стало проще - больше не нужно указывать сумму долга, данные кредиторов или прикладывать документы;
- платежи меньше 1 МРП не считаются погашением - срок отсчета начинается с даты последнего "нормального" платежа.
В Парламенте сейчас рассматриваются новые поправки, которые могут быть приняты до конца 2025 года:
- убрать обязательство "урегулировать долг" для займов, выданных до 1 января 2025 года;
- дать право прекратить внесудебное банкротство без объяснения причин;
- после завершения процедуры банкротства автоматически прекращать все долги, в том числе те, что не были в базе кредитных бюро.
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