В Казахстане уже более 28 тысяч человек признаны банкротами. Государство списало более 147 миллиардов долгов, передает Tengri Life.

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С 3 марта 2023 года в Казахстане действует закон о банкротстве. Он позволяет гражданам официально избавиться от непосильных долгов через одну из трех процедур:

внесудебное банкротство - по заявлению через eGov, без суда;

судебное банкротство - через суд при наличии имущества;

восстановление платежеспособности - если доход позволяет платить по графику.

Внесудебное банкротство подходит тем, у кого нет дохода и имущества - долги просто списываются. Судебное банкротство проходит через суд, применяется при наличии имущества: его могут продать, а остаток долга списать. Восстановление платежеспособности - альтернатива для тех, у кого есть стабильный доход: человек выплачивает долг по графику и сохраняет статус.

На конец мая 2025 года 28 400 казахстанцев признаны банкротами через органы госдоходов, 196 человек - через суд. Общая сумма списанных долгов составила 147,1 миллиарда тенге.

А еще 103 гражданина пошли по пути восстановления платежеспособности. У восьми из них уже утверждены графики выплат.

Казахстанцы все чаще подают на банкротство. За весь 2024 год было подано 83 057 заявлений, а только за первые 5 месяцев 2025 года - уже 77 106.

С 20 августа 2024 года вступили в силу важные поправки, которые сделали процедуры доступнее:

платежеспособность можно восстановить даже без просрочек и имущества, если есть стабильный доход;

внесудебное банкротство теперь работает и по долгам перед МФО, ломбардом, коллекторами - не только банками;

подать заявление стало проще - больше не нужно указывать сумму долга, данные кредиторов или прикладывать документы;

платежи меньше 1 МРП не считаются погашением - срок отсчета начинается с даты последнего "нормального" платежа.

В Парламенте сейчас рассматриваются новые поправки, которые могут быть приняты до конца 2025 года: