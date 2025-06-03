Ранее в МВД были категорически против тонировки передних боковых стёкол, однако после обращения депутата готовы снова рассмотреть этот вопрос.

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О разрешении на тонировку автостекол вновь заговорили в Казахстане. В МВД подтвердили, что вопрос обсуждается, но решение пока не принято, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

Депутаты партии Respublica предложили снять запрет на тонировку передних боковых стёкол. За возможность затонировать стёкла предлагают брать деньги. Таким образом партийцы предлагают пополнить казну и защитить водителей от солнца.

Мнения экспертов и простых казахстанцев разделились. Многие не хотят тонировать окна даже бесплатно.



Эксперты считают, что вернуть тонировку можно, однако к этой инициативе должны подойти обдуманно, взвесив все "за" и "против".



"Здесь нужно либо разрешить всем, либо не разрешать никому. Что такое за деньги разрешать тонировать?! Сегодня это выглядит так – за деньги нарушать закон. А в целом должны вернуться к тонировке, особенно в южных регионах спасает", – отметил автоэксперт Алексей Алексеев.



Мнение об этой инициативе спросили и у зампреда Комитета административной полиции, так как ранее тонировку передних боковых стекол запретили именно из соображений безопасности.



"Этот вопрос действительно был поднят. Пройдёт большое обсуждение, поддержать или не поддержать эту инициативу депутатов в целом", – сказал заместитель председателя комитета административной полиции МВД Алексей Милюк.



Между тем эксперты отметили, что в Кыргызстане, где уже ввели право на платную тонировку, казна за счёт этого неплохо пополняется.

Ранее полицейские в Казахстане категорически заявляли, что тонировать передние стёкла автомобиля нельзя. Плёнки на передних стёклах ухудшают видимость для водителя, особенно в тёмное время суток. Это приводит к дорожно-транспортным происшествиям. За нанесение покрытия либо наклеивание прозрачных или цветных плёнок на передних боковых стеклах транспортного средства предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа в размере 5 МРП.



