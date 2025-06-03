Водопроводные сети проложат в Тобыле, Аркалыке и сёлах пяти районов области.

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За счёт возвращённых незаконно выведенных активов в Костанайской области проложат водопроводные сети, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу правительства. Для этого из Спецгосфонда выделили 5,4 млрд тенге.

В городе Тобыл 87,9% населения имеет доступ к услугам водоснабжения. Для увеличения охвата и доведения его до 100% в населённом пункте начали строительство водопроводных сетей. Их протяжённость составляет свыше 100 км. На эти цели из фонда выделили 1,4 млрд тенге. Ещё 872 млн тенге выделили на прокладку водопровода в городе Аркалык. Реализация проекта позволит обеспечить питьевой водой город с населением свыше 13 тысяч человек, повысив охват услугами водоснабжения с 96,5% до 100% к концу 2025 года.

Сети водоснабжения на сумму свыше 3 млрд тенге также планируется построить в сёлах Карабалыкского, Денисовского, Костанайского, Федоровского районов и района Беимбета Майлина, а также в посёлке Молодёжный в городе Аркалыке.

По данным Министерства промышленности и строительства РК, показатель доступности услуг водоснабжения в Костанае составляет 99%, в сельской местности – 90,3%.



