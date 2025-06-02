Вице-премьер, министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал ситуацию с ценами на картофель в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Отвечая на вопросы журналистов о высоких ценах на картофель, чиновник подтвердил, что прошлый год выдался неурожайным.

"Есть закон спроса и предложения. С картошкой произошли вот такие вот вещи, поскольку ни в Беларуси, ни в России, ни в Узбекистане она не уродилась. В Казахстане были достаточно большие запасы, мы сформировали в прошлом году. Но фермеры должны были что-то заработать, в течение определенного времени мы не стали препятствовать экспорту картошки. У нас нет дефицита картошки, но цена выросла", - сказал Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса.

По словам вице-премьера, у правительства есть два пути. Первый - ограничить цену картофеля, тогда "ее никто в этом году не посадит, и на следующий год мы точно нарвемся на дефицит". Второй путь - ограничить вывоз картофеля, что и было сделано.

"Но цены мы ограничивать не стали. Потому что мы бы использовали нерыночные инструменты. Сейчас картошка стоит от 400 до 600 тенге. В среднем сейчас пошла уже молодая картошка в Туркестане, она начинается от 200, 300 тенге. Я думаю, что сейчас цена стабилизируется. У нас ни одной секунды не было такого, чтобы на полках не было картошки. Вопрос в цене, но и соответствующий спрос будет", - заявил чиновник.

В Министерстве сельского хозяйства ранее сообщили, что молодой картофель, который стоит около 1300 тенге, как раз выращивают в Туркестанской области, под пленкой. И стоит он столько из-за технологии возделывания и своего "привлекательного" внешнего вида.

В этом году, по данным Минсельхоза, выращено всего 15 тысяч тонн премиального картофеля, тогда как социального - 2,6 миллиона тонн. Дефицита второго хлеба в Казахстане нет, добавили в ведомстве.

По данным российских и белорусских СМИ, в обеих странах в этом году наблюдается дефицит картофеля.