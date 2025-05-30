Китай агрессивно вытесняет Россию из казахстанской ядерной сделки. Такие выводы сделали аналитики после изучения "ценовых" предложений обеих сторон, передает Ulysmedia.kz.





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Гонка за строительство первой в Казахстане атомной электростанции, похоже, ужесточается. Российская госкорпорация "Росатом" уже давно, судя по всему, настроена на получение строительного контракта, но Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) выходит вперед и делает весомый шаг в победе над конкурентами. Об этом пишут аналитики OilPrice.

"Заманчивое" предложение

По данным источника, глава Национального управления ядерной безопасности Китая Дун Баотун предпринял попытку "агрессивно" заключить сделку для CNNC во время переговоров в Астане с главой Казахстанского агентства по атомной энергии (KAEA) Алмасадамом Саткалиевым.

Пекин делает весомую заявку на строительство первой в Казахстане атомной электростанции, предлагая значительно более низкую смету, чем другие конкуренты, включая российский "Росатом", чтобы вытеснить последнего. В дополнение к строительству основного объекта Китай также делает сильный шаг к управлению ядерным топливным циклом и "укреплению научно-технической инфраструктуры", предлагая почти полный цикл сотрудничества.

Сравнение

Разница в стоимости, по-видимому, является самым большим преимуществом Пекина. CNNC подсчитала, что может построить два реактора HPR-1000, которые, как предполагается, будут вырабатывать в общей сложности 2,4 гигаватта электроэнергии в год, примерно за 5,5 млрд долларов.

Тем временем власти Казахстана прогнозируют стоимость других проектов реакторов от "Росатома", а также от фирм из Южной Кореи и Франции в диапазоне более 12-15 млрд долларов.

Контекст

Ранее в Казахстане на высоком уровне заявляли о том, что приоритетным для страны является вариант с консорциумом, когда объединение из нескольких стран займётся реализацией масштабного проекта.

При этом с большой долей вероятности предпочтение отдадут четырем компаниям, среди которых "Росатом".