В Астане проходит Кубок Казахстана по трем олимпийским видам борьбы: вольной, женской и греко-римской. В соревнованиях принимают участие около 1000 борцов со всех регионов республики, в том числе члены национальной сборной РК.

Победительница Кубка Казахстана по женской борьбе Лаура Альмаганбетова / Фото instagram.com/kazwrestling_official

Кубок РК по видам борьбы проводится перед чемпионатом мира, который пройдет в сентябре в Хорватии в городе Загреб, что придает соревнованиям особую значимость, ведь его победители станут главными кандидатами для участия в мировом форуме.

В каждом виде борьбы победители и призеры определялись в десяти весовых категориях.

Первые медали в Астане были разыграны в вольной борьбе. К сожалению борцам Костанайской области не удалось в этом виде борьбы пробиться в число призеров. А победителями Кубка РК по вольной борьбе в своих весовых категориях стали:

до 57 кг - Адлет Алмухамедов (Жамбылская область),

до 61 кг - Адиль Оспанов (Карагандинская область),

до 65 кг - Начын Куулар (Шымкент),

до 70 кг - Маис Алиев (Мангыстауская область),

до 74 кг - Алибек Абдыкасымов (Алматинская область,

до 79 кг - Даулет Ергеш (Жамбылская область),

до 86 кг - Болат Сакаев (Атырауская область),

до 92 кг - Азамат Даулетбеков (Восточно-Казахстанская область),

до 97 кг - Бекзат Уркимбай (Астана),

до 125 кг - Алишер Ергали (Жамбылская область).

В командном зачете победителем Кубка РК по вольной борьбе стала сборная Жамбылской области, набравшая 148 очков. На втором месте команда Алматы - 110 очков и на третьем - команда Восточно-Казахстанской области - 103 очка.

В соревнованиях по женской борьбе победу в весовой категории до 57 кг завоевала воспитанница ШВСМ управления физической культуры и спорта акиамата Костанайской области и ДЮШОР имени В. Матвиенко мастер спорта РК Лаура АЛЬМАГАНБЕТОВА, тренирующаяся под руководством Сандибека Сарсенова.

Лаура Альмаганбетова сразу после финального поединка Кубка РК / Фото instagram.com/dushor_kst

В финале уроженка Сарыкольского района, выступавшая на Кубке РК в ранге бронзового призера чемпионата Азии 2024 года, одержала победу над участницей чемпионата мира, бронзовым призером чемпионата Казахстана Шугылой Омирбек из Туркестанской области.

Одними из первых поздравили Лауру Альмаганбетову с заслуженной победой президент областной федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Костанайской области Максат Ережепов и исполнительный директор федерации Талгат Жиентаев, отметившие, что эта победа не только личное достижение спортсменки и ее наставника, но и большой успех всей Костанайской области.

Лаура Альмаганбетова принимает поздравления от своего тренера Сандибека Сарсенова / Фото instagram.com/dushor_kst

Сама спортсменка после победы на Кубке РК в интервью «Olympic.kz» сказала:

- Соревнования были организованы на очень высоком уровне. Я чувствовала себя так, словно выступала на международной арене. Атмосфера, конкуренция и поддержка зрителей - все это произвело невероятное впечатление. До этого турнира я смогла полноценно тренироваться на ковре всего один месяц. Причиной тому была операция, после которой был длительный процесс восстановления и возвращение формы. Впереди еще несколько важных международных турниров. Основная цель - как можно лучше подготовиться к чемпионату мира. В рамках подготовки также запланированы совместные учебно-тренировочные сборы с командами Турции и Азербайджана.

Лаура Альмаганбетова с Талгатом Жиентаевым и Максатом Ережеповым / Фото instagram.com/wrestling_federation_kostanay

Кроме Лауры Альмаганбетовой, первые места на Кубке РК по женской борьбе и путевки на чемпионат мира завоевали:

до 50 кг - Светлана Анкичева (Астана),

до 53 кг - Ирина Жанибекова (Карагандинская область),

до 55 кг - Зульфия Яхьярова (Карагандинская область),

до 59 кг - Виктория Хусаинова (Акмолинская область),

до 62 кг - Тыныс Дубек (Алматинская область),

до 65 кг - Елена Шалыгина (Астана),

до 68 кг - Бейбит Сейдуалы (Шымкент),

до 72 кг - Альбина Кайыргельдинова (Акмолинская область),

до 76 кг - Эльмира Сыздыкова (Карагандинская область).

В командном зачете первые три места заняли сборные Карагандинской области - 110 очков, Алматы - 105 очков и Акмолинской области - 104 очка.

Сегодня на Кубке РК пройдут финальные поединки по греко-римской борьбе, в трех из которых выступят борцы Костанайской области.