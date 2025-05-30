Костанайская спортсменка завоевала путевку на чемпионат мира по женской борьбе
В Астане проходит Кубок Казахстана по трем олимпийским видам борьбы: вольной, женской и греко-римской. В соревнованиях принимают участие около 1000 борцов со всех регионов республики, в том числе члены национальной сборной РК.
Победительница Кубка Казахстана по женской борьбе Лаура Альмаганбетова / Фото instagram.com/kazwrestling_official
Кубок РК по видам борьбы проводится перед чемпионатом мира, который пройдет в сентябре в Хорватии в городе Загреб, что придает соревнованиям особую значимость, ведь его победители станут главными кандидатами для участия в мировом форуме.
В каждом виде борьбы победители и призеры определялись в десяти весовых категориях.
Первые медали в Астане были разыграны в вольной борьбе. К сожалению борцам Костанайской области не удалось в этом виде борьбы пробиться в число призеров. А победителями Кубка РК по вольной борьбе в своих весовых категориях стали:
до 57 кг - Адлет Алмухамедов (Жамбылская область),
до 61 кг - Адиль Оспанов (Карагандинская область),
до 65 кг - Начын Куулар (Шымкент),
до 70 кг - Маис Алиев (Мангыстауская область),
до 74 кг - Алибек Абдыкасымов (Алматинская область,
до 79 кг - Даулет Ергеш (Жамбылская область),
до 86 кг - Болат Сакаев (Атырауская область),
до 92 кг - Азамат Даулетбеков (Восточно-Казахстанская область),
до 97 кг - Бекзат Уркимбай (Астана),
до 125 кг - Алишер Ергали (Жамбылская область).
В командном зачете победителем Кубка РК по вольной борьбе стала сборная Жамбылской области, набравшая 148 очков. На втором месте команда Алматы - 110 очков и на третьем - команда Восточно-Казахстанской области - 103 очка.
В соревнованиях по женской борьбе победу в весовой категории до 57 кг завоевала воспитанница ШВСМ управления физической культуры и спорта акиамата Костанайской области и ДЮШОР имени В. Матвиенко мастер спорта РК Лаура АЛЬМАГАНБЕТОВА, тренирующаяся под руководством Сандибека Сарсенова.
Лаура Альмаганбетова сразу после финального поединка Кубка РК / Фото instagram.com/dushor_kst
В финале уроженка Сарыкольского района, выступавшая на Кубке РК в ранге бронзового призера чемпионата Азии 2024 года, одержала победу над участницей чемпионата мира, бронзовым призером чемпионата Казахстана Шугылой Омирбек из Туркестанской области.
Одними из первых поздравили Лауру Альмаганбетову с заслуженной победой президент областной федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Костанайской области Максат Ережепов и исполнительный директор федерации Талгат Жиентаев, отметившие, что эта победа не только личное достижение спортсменки и ее наставника, но и большой успех всей Костанайской области.
Лаура Альмаганбетова принимает поздравления от своего тренера Сандибека Сарсенова / Фото instagram.com/dushor_kst
Сама спортсменка после победы на Кубке РК в интервью «Olympic.kz» сказала:
- Соревнования были организованы на очень высоком уровне. Я чувствовала себя так, словно выступала на международной арене. Атмосфера, конкуренция и поддержка зрителей - все это произвело невероятное впечатление. До этого турнира я смогла полноценно тренироваться на ковре всего один месяц. Причиной тому была операция, после которой был длительный процесс восстановления и возвращение формы. Впереди еще несколько важных международных турниров. Основная цель - как можно лучше подготовиться к чемпионату мира. В рамках подготовки также запланированы совместные учебно-тренировочные сборы с командами Турции и Азербайджана.
Лаура Альмаганбетова с Талгатом Жиентаевым и Максатом Ережеповым / Фото instagram.com/wrestling_federation_kostanay
Кроме Лауры Альмаганбетовой, первые места на Кубке РК по женской борьбе и путевки на чемпионат мира завоевали:
до 50 кг - Светлана Анкичева (Астана),
до 53 кг - Ирина Жанибекова (Карагандинская область),
до 55 кг - Зульфия Яхьярова (Карагандинская область),
до 59 кг - Виктория Хусаинова (Акмолинская область),
до 62 кг - Тыныс Дубек (Алматинская область),
до 65 кг - Елена Шалыгина (Астана),
до 68 кг - Бейбит Сейдуалы (Шымкент),
до 72 кг - Альбина Кайыргельдинова (Акмолинская область),
до 76 кг - Эльмира Сыздыкова (Карагандинская область).
В командном зачете первые три места заняли сборные Карагандинской области - 110 очков, Алматы - 105 очков и Акмолинской области - 104 очка.
Сегодня на Кубке РК пройдут финальные поединки по греко-римской борьбе, в трех из которых выступят борцы Костанайской области.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.