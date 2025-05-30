Айнабеков заявил о резком снижении деловой активности среди казахстанских предпринимателей. По его словам, бизнесмены из разных сфер фиксируют падение спроса, что напрямую связано с ухудшением уровня жизни населения.

«У нас есть магазин женской одежды, и наши поставщики из Турции, мы с ними общались, и они тоже говорят: “Что у вас в Казахстане происходит? Почему ваши покупатели из Казахстана, клиенты, не приезжают, не заказывают?” Кто-то брал под реализацию товары, они не выплачивают долги», – отметил Айнабеков.

Помимо падения спроса, дополнительную тревогу вызывает грядущая налоговая реформа. Предприниматели воспринимают ее не как поддержку, а как дополнительную нагрузку, усиливающую и без того сложную ситуацию. Многие компании вынуждены переходить в онлайн, сокращать ассортимент и даже работать себе в убыток.

Бухгалтер Александра Томашевич говорит, что бизнесу приходится адаптироваться к новым условиям.

«Проверяют нашу стойкость – выдержим ли мы. Дают нагрузку по налогам. Мы сейчас активно готовимся к 2026 году: полностью меняется налогообложение, налоговые режимы, ставка НДС. Сейчас выход – адаптироваться, переводят на онлайн-продажи, сотрудников отпускают в отпуска, обычно без содержания», – заявила Александра Томашевич.

Эксперты также отмечают рост числа просрочек по кредитам, ухудшение платежной дисциплины и усиление общей экономической нестабильности. По их данным, часть предпринимателей закрывает бизнес в Казахстане и переезжает в страны с более мягкой налоговой политикой. Речь, в первую очередь, о компаниях, работающих онлайн или через международные маркетплейсы.

Оставшиеся предприниматели, по мнению аналитиков, будут инвестировать в маркетинг и повышение качества услуг, чтобы сохранить конкурентоспособность на внутреннем рынке.