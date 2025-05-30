Дело по иску о взыскании 22,5 млн тенге за пропажу скота рассмотрела коллегия по гражданским делам Костанайского областного суда в четверг, 29 мая.

Дильмурат Сарсенов (слева) и Жумабек Тажахметов

Как рассказал «НГ» представитель ответчика Жумабека ТАЖАХМЕТОВА Дильмурат САРСЕНОВ, в 2019 году у истца Айнура НУРПЕИСОВА пропали 45 голов лошадей. Он обратился в полицию, но виновного не удалось установить.

Нурпеисов обвинил в краже Тажахметова - жителя села Карамырза Карасуского района, который работал там пастухом.

В суде ответчик заявил, что признать вину его заставил истец с применением угроз: неизвестные приехали к нему домой, вывезли в лес и насильно заставили написать расписку, в которой указывалось, что он обязуется выплатить Нурпеисову сумму в полном объёме.

Но в итоге Тажахметов требование не выполнил. Нурпеисов обратился в Карасуский районный суд, но там в удовлетворении иска отказали.

На заседании коллегии областного суда представитель истца Ерлан НУРЖАНОВ ходатайствовал о приобщении к материалам дела видеозаписи, на которой ответчик зачитывает текст расписки и соглашается выполнить все указанные в ней требования. Сарсенов возразил - суду первой инстанции эта запись не предоставлялась, а коллегия по законодательству может изучать только материалы, уже представленные в деле. Коллегия в удовлетворении ходатайства отказала.

- Суду первой инстанции мы предоставляли расписку, подписанную ответчиком, - продолжил Нуржанов. - Она от 6 июня 2022 года, там указано, что Тажахметов обязуется вернуть деньги истцу до конца 2021 года в ответ на досудебную претензию. С 6 июня 2022 года начался новый срок по обязательствам, которые он должен исполнить. Прошу исковые требования Нурпеисова удовлетворить в полном объёме и отменить решение суда первой инстанции.

Сарсенов парировал: никаких договорённостей, указанных в расписке, между Нурпеисовым и Тажахметовым на самом деле не было. Расписка появилась только в материалах уголовного дела, когда истец подал заявление в Аулиекольский отдел полиции.

- На сегодня лица, причастные к краже лошадей истца, не установлены, дело в суд не направлено. А мой доверитель не имеет к этому преступлению никакого отношения. Ранее по этому делу его допрашивали лишь в качестве свидетеля, и он пояснял, что не причастен, - сообщил Сарсенов. - С решением суда первой инстанции мы согласны. Во время заседаний там было выяснено, что расписка составлена ещё в 2021 году, и срок возврата денежных средств там был указан до конца 2021 года. Слова представителя истца не соответствуют действительности - невозможно писать расписку в 2022 году и указывать, что ты обязуешься вернуть долг в 2021 году.

Сарсенов напомнил: по словам Тажахметова, расписка была написана под давлением - после возбуждения уголовного дела к нему неоднократно обращались неизвестные люди и угрожали, «вывозили его в поле и в лес». Насилие не применяли, но была угроза его применения. Заявление в полицию по этому поводу он пока не писал.

Также представитель ответчика отметил: по словам Тажахметова, истец направлял досудебные претензии о возврате украденных лошадей и денег и третьим лицам - их общим знакомым.

- В отношении ответчика также поступали звонки с угрозами, поэтому он даже теперь вынужден поменять место жительства и переехать в другой район, опасаясь за свою жизнь и здоровье, - подчеркнул Сарсенов. - Иск недобросовестный, никаких обязательств перед истцом у ответчика не существует, поэтому просим отказать в его удовлетворении и оставить решение суда первой инстанции без изменений.

- Лошади истца у ответчика были? - спросил Сарсенова председательствующий судья Махсат СЕРГАЗИН.

- Нет. Он осуществлял выпас скота. Но никаких лошадей истец ему не доверял.

Отвечая на вопросы судьи, ответчик заявил, что лошадей не крал и не знает, почему у истца к нему претензии.

- Я сейчас работаю механизатором, а тогда в селе Карамырза работал на частном подворье, один пас 400 голов лошадей. Куда делись лошади Нурпеисова, я не знаю. Всё, что у меня пропадало, я восстанавливал, - пояснил он суду. - В то время мне за выпас платили по 3 000 тенге за голову.

В прениях Сарсенов добавил, что срок исковой давности по расписке истёк.

- Коллегия постановила: решение суда первой инстанции изменить, иск Нурпеисова удовлетворить частично, - огласил решение судебной коллегии Сергазин. - Взыскать с ответчика в пользу истца 19 млн 500 тыс. тенге, в остальной части решение суда оставить без изменений.

Он пояснил решение коллегии:

- Коллегия не согласилась с выводами суда первой инстанции в части неудовлетворения иска, - подчеркнул председательствующий. - Мы считаем, что были обязательства между сторонами и имеется задолженность по пропаже лошадей. Срок исчисляется с 6 июня 2022 года, но выплат со стороны ответчика не было.

Сторона ответчика прокомментировала «НГ» решение суда.

- В суде первой инстанции Нурпеисов сам отмечал, что Тажахметову ни денег, ни лошадей не давал. Он это сам подтверждает! Он и сейчас суду это же пояснял, - отметил Сарсенов. - Человек не может отдавать тот долг, который не брал! Позиция истца - он расписку писал, значит, должен. А брал он эти деньги и скот или нет, областной суд даже не разобрался! Будем теперь в Верховный суд обращаться, потому что это беспредел настоящий.

Сам Жумабек Тажахметов планирует подать заявление в полицию о применении к нему угроз со стороны неизвестных.

- Меня в степь вывозили, пистолетами пугали! - заявил он «НГ».

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